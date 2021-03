Thực hư việc ĐH Kiến trúc tháo dỡ tu viện cổ ở Đà Lạt ?

Mặt tiền nhà nguyện cổ Benedict.

ẢNH: LÂM VIÊN

Kiến trúc cổ độc đáo

Khối nhà nội viện xưa sẽ được trùng tu nguyên bản.

ẢNH: LÂM VIÊN

Kiến trúc mặt sau của khối nhà nội viện dòng tu.

ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo Nguyễn Vĩnh Nguyên, từ năm 1954, các đan sĩ Benedict chuyển ra Huế, lập đan viện Thiên An, công trình đan viện tại Đà Lạt được nhượng lại cho các nữ tu dòng Franciscaines. Do nhu cầu mở rộng cơ sở giáo dục , dạy nghề và nội trú, các soeur dòng Franciscaines đã xây thêm dãy phòng học phía sau. Bản thiết kế khu trường học Franciscaines Missionnaires de Marie do Kiến trúc sư Phạm Khánh Chù thực hiện năm 1961. Sau 1975, các nữ tu dòng Franciscaines rời đi nơi khác.