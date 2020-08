Đặc sản tình người

Người ta bảo người miền Trung ăn cục nói hòn, chặt to kho mặn! Tôi thấy không trật đằng nào được. Xưa, đi học ở Đà Nẵng , tôi với đứa bạn lớp đại học thồ nhau về Hội An chơi. Lần đầu lạ đường nên hai đứa vừa đi vừa hỏi thăm: “Dì ơi đường này phải đường vô Hội An không dì"? Bà dì trả lời tức rực: “Chớ đường ni không dzô Hội An thì đi mô mi?”. Một lần nọ, hàng xóm tới nhà mách với mẹ tôi: “Chị Bốn không biết chớ thằng Chánh nó giành cất tiền, tới bữa mới phát ít chục cho con vợ đi chợ”. Mẹ tôi cất giọng cảm thán: “Cái thằng đó lỡ làm rớt một ngàn xuống giếng nó cũng bay theo!”.