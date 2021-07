Thương Sài Gòn

Quán quân Rap Việt 2020 Dế Choắt ra mắt MV ca khúc mới do anh sáng tác mang tên Cô Vi đi xa, truyền tải tinh thần lạc quan, kêu gọi khán giả tuân thủ các quy định giãn cách để bảo vệ sức khỏe cộng đồng : “Nếu muốn bản thân mình được đóng góp. Việc đầu tiên là ý thức. Việc thứ hai là phải trung thực. Và điều cuối cùng là chung sức”.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thu âm và thực hiện video ca khúc mới do anh sáng tác Có một Sài Gòn như thế, gửi gắm tình cảm của bản thân tới mảnh đất đã chắp cánh ước mơ nghệ thuật của anh. Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng (sinh năm 1987, giảng viên Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch TP.HCM) viết bài hát Thương nhớ Sài Gòn với giai điệu valse.

Bên cạnh đó, chương trình mở đầu cho loạt show Sing for life, Sing for love - Hát để sẻ chia, do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo, Trung tâm tình nguyện quốc gia... tổ chức, cũng thu hút người xem khi có sự tham gia của các ca sĩ trẻ khác, với mục đích gây quỹ hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn thời dịch, mua nhu yếu phẩm tặng người lao động nghèo tại TP.HCM và các tỉnh phía nam.