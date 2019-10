Tình cũ của G-Dragon bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam

Được biết mỹ nhân xứ phù tang đã xuất hiện tại khu vực chợ nổi từ sáng sớm trong trang phục áo thun, quần jeans ngắn giản dị. Nữ diễn viên sinh năm 1990 đang thực hiện một chương trình truyền hình của Nhật Bản giới thiệu về du lịch Việt Nam. Tuy di chuyển bằng nhiều phương tiện thô sơ như xe chở hàng hay ghe thuyền trong thời tiết nắng gắt nhiều giờ liền nhưng Kiko luôn nở nụ cười thân thiện, vui vẻ. Cô còn nhiệt tình chụp ảnh kỷ niệm cùng người dân địa phương. Theo nguồn tin riêng, toàn bộ ê-kíp thực hiện chương trình nói trên đều đến từ Nhật và dự kiến làm việc tại Việt Nam đến hết tuần này.

Kiko Mizuhara sinh năm 1990 tại Texas (Mỹ) trong gia đình có mẹ là người Nhật gốc Hàn, cha mang quốc tịch Mỹ. Năm 2 tuổi, Kiko theo gia đình trở về Nhật Bản. Thân hình mảnh mai cùng vẻ đẹp lai cuốn hút của mỹ nhân 29 tuổi đã nhanh chóng đưa cô trở thành gương mặt sáng giá của tờ Seventeen từ khi còn rất nhỏ. Năm 2007, Kiko chính thức là người mẫu độc quyền của tạp chí thời trang ViVi nổi tiếng tại Nhật và nhiều quốc gia châu Á.

Bên cạnh công việc người mẫu, chân dài 9X còn tham gia diễn xuất và được biết đến với vai diễn trong các bộ phim như: Helter Skelter (2012), I'm Flash! (2012), Attack On Titan (2015), War of Lie - Uso no Senso (2017)… Đặc biệt, cô nổi tiếng hơn cả là nhờ góp mặt trong tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết mang tên Rừng Na Uy (2010) của đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng.