Top 5 bộ phim hay nhất của tượng đài kinh dị Stephen King

The Green Mile khắc họa câu chuyện cảm động giữa John và Paul trong nhà tù

Sáng tác của Stephen King theo chân Paul, một tử tù nhớ lại những sự kiện siêu nhiên trong cuộc đời của anh. Câu chuyện được đặt trong bối cảnh miền nam nước Mỹ loạn lạc trong cuộc Đại khủng hoảng những năm 1930. Tại đây, một người da đen tên John Coffey đã bị kết án tử vì tội hiếp dâm và sát hại 2 bé gái da trắng. John gây sự chú ý với các bạn tù vì khả năng chịu đau đớn thay người khác. Thông qua tính cách bộc trực và tấm lòng nhân hậu, John đã làm quen được nhiều người và nhanh chóng trở thành bạn tri kỷ với Paul. Với nỗ lực giúp đỡ người bạn da đen, Paul đã tìm được chứng cứ để minh oan. Tuy nhiên, cuối cùng John vẫn không thể thoát khỏi hình phạt ngồi ghế điện.

It trở thành cơn ác mộng khi lần nữa mang chú hề Pennywise quái đản lên màn ảnh sau tác phẩm chuyển thể năm 1990

It (2017) gây bất ngờ khi vào danh sách những bộ phim kinh dị có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Tác phẩm ngược dòng thời gian về mùa hè năm 1989. Tại đây, câu chuyện theo chân nhóm The Loser (Những kẻ thất bại) với 7 đứa trẻ tinh nghịch sống tại thị trấn Derry. Tuy nhiên, họ phải đánh đổi tuổi thơ khi bị ám ảnh bởi một thế lực ma quái: Pennywise. Gã hề sát nhân liên tục khủng bố tinh thần lũ trẻ và thỏa mãn sự đói khát trên nỗi sợ hãi của chúng. Sự kiện chính thức bùng nổ khi những đứa trẻ tìm hiểu được lai lịch của thế lực này. Nhóm The Loser nhanh chóng tìm đến hang ổ và đối đầu với Pennywise. Sau khi trải qua hàng loạt nỗi sợ được thêu dệt từ sự huyễn hoặc tâm trí của gã hề quái đản, những người bạn trẻ đã dũng cảm vượt qua và đánh lùi tên sát nhân về lại bóng tối.