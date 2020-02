‘Trạm kế tiếp là hạnh phúc’ vượt qua ‘Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư’

Địch Lệ Nhiệt Ba bị mếch lòng giữa dịch nCoV

Khi đó, mỹ nhân của Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư giành được cả hai giải thưởng quan trọng: Nữ diễn viên được yêu thích nhất và Nữ diễn viên có nhân khí cao nhất. Tuy nhiên, khán giả chê Địch Lệ Nhiệt Ba làm lố, thiếu duyên dáng khi thủ vai Lý Huệ Trân trong Lý Huệ Trân xinh đẹp. Bộ phim cũng không đạt rating cao và chỉ được chấm 4,6/10 điểm douban với 31% số khán giả cho 1 sao.

Trước khi lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến khán giả mếch lòng với cách quảng bá đổi tên weibo cá nhân thành Địch Lệ Nhiệt Cửu. Nữ diễn viên bị chỉ trích vì hành động không đúng thời điểm, khi dịch viêm hô cấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV) diễn biến phức tạp. Trang QQ dẫn bình luận của một cư dân mạng: “Là người của công chúng, Địch Lệ Nhiệt Ba không nên gây sự chú ý vào thời điểm này”.

Chưa kể đến mỹ nhân Tân Cương bị chê diễn một màu trong các phim Lệ Cơ truyện, Lý Huệ Trân xinh đẹp và mới nhất là Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư. Trang này cũng đánh giá Địch Lệ Nhiệt Ba “chưa đẳng cấp” vì chỉ gắn với những bộ phim tầm trung, có lối diễn xuất kém nếu so với những diễn viên thế 9X khác như Dương Tử, Châu Đông Vũ, Quan Hiểu Đồng...

Cái bóng Thập lý đào hoa quá lớn

Khi so sánh với Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư, Trạm kế tiếp là hạnh phúc được đánh giá có cốt truyện bắt nhịp được cuộc sống hiện tại khi xoáy vào tình chị em. Một số khán giả cho rằng Trạm kế tiếp là hạnh phúc ghi điểm do có cảnh hôn ngọt ngào và những câu tỏ tình sến sẩm. Thế nhưng có lẽ, bước lùi của Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư là do cái bóng quá lớn của Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa.