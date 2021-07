Uhm Ki Joon: Diễn viên nhạc kịch đến 'trùm' phản diện trong 'Penthouse'

Uhm Ki Joon - thủ vai phản diện Joo Dan Tae trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu sinh năm 1976, bén duyên với nghệ thuật trong vai trò diễn viên nhạc kịch . Theo Korea Times, nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều vở diễn lớn ở Hàn Quốc như: Singing in the Rain, Grease, Hedwig and the Angry Inch, Finding Kim Jong-wook, The Three Musketeers, Werther, Monte Cristo...