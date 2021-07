Hung thủ giết Oh Yoon Hee lộ diện, 'Penthouse 3' lại gây tranh cãi

Tối ngày 2.7, tập 5 phim truyền hình Hàn Quốc Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 3 (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) lên sóng trên Đài SBS. Tập phim hé lộ cái chết của nữ chính Oh Yoon Hee ( Eugene ), cán mốc rating 16,5%.