'Ác nữ' Kim So Yeon và dàn sao tái xuất ấn tượng trong 'Penthouse 3'

Tối ngày 4.6, "bom tấn" truyền hình Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 3 (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) chính thức lên sóng. Nối tiếp thành công của hai mùa trước đó, tập đầu tiên của bộ phim ghi nhận mức rating lên đến 19,5%, theo Nielsen Korea. Tác phẩm khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" vì diễn biến kịch tính với hàng loạt sự kiện bất ngờ, kết hợp diễn xuất ấn tượng của dàn sao đình đám.

Sau khi vào tù, cô giáo Cheon Seo Jin ( Kim So Yeon ) bị những tù nhân máu mặt đánh đập vì thói xấc xược. Để ra ngoài trước thời hạn trong án phạt, "ác nữ" giả vờ lên cơn động kinh, hát opera, gào thét, khóc lóc giữa đêm. Trong phân đoạn Cheon Seo Jin giả điên, minh tinh Kim So Yeon tái xuất ấn tượng bằng biểu cảm điên loạn, ánh mắt vô hồn... khiến người xem không khỏi "rùng mình". Trước khi tham gia Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu , Kim So Yeon từng được mệnh danh là "ác nữ" của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.