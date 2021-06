'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu' có nhiều cảnh bạo lực gây tranh cãi, biên kịch nói gì?

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, biên kịch Kim Soon Ok chia sẻ cởi mở về tác phẩm đang "gây sốt" của cô là phim truyền hình Hàn Quốc Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life). Khi được hỏi vì sao bộ phim chứa đựng nhiều cảnh nhạy cảm như bạo lực học đường, Kim Soon Ok trả lời rằng đây là những vấn nạn không xa lạ với cuộc sống mỗi người. Chính nữ biên kịch đã từng chứng kiến chuyện tương tự ngoài đời thực.

"Tôi nghĩ chúng ta đều đã gặp Min Seol Ah ít nhất một lần trong đời", Kim Soon Ok nói. Trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu , Min Seol Ah (Jo Soo Min) xuất thân nghèo khó, trở thành nạn nhận của bạo lực học đường, bị nữ chính Oh Yoon Hee (Eugene) giết chết. Sau đó, cả hội nhà giàu ở Hera Palace tìm cách giấu xác cô bé. Ngoài cái chết thương tâm này, nhiều tình tiết bạo lực, đẫm máu khác trong phim gây tranh cãi dữ dội. Thậm chí, một số người gửi đơn kiến nghị lên chính phủ, yêu cầu Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KCSC) kiểm duyệt bộ phim gắt gao hơn.

Biên kịch Kim Soon Ok của phim truyền hình Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu ẢNH: KOREABOO

Giải thích thêm về việc phim chứa nhiều nội dung gây sốc như trên, biên kịch Kim Soon Ok cho rằng không phải ai trong đời cũng hoàn hảo. Bằng chứng là những nhân vật dường như đứng trên đỉnh cao trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu , cũng có thể tự dày vò chính mình hoặc bị người khác làm cho tổn thương. "Tôi nghĩ không ai cảm thấy thoải mái về vấn đề này. Đôi khi chính chúng ta có thể là thủ phạm, hoặc là nạn nhân", Kim Soon Ok bộc bạch.

Kim Soon Ok bật mí một số thông tin thú vị khác xoay quanh Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu . Cô dùng từ "sụp đổ" để miêu tả diễn biến phần 3 - phần mới nhất của bộ phim, đang lên sóng và thu hút sự chú ý. Nữ biên kịch tiết lộ mọi thứ chuẩn bị sụp đổ vì tội lỗi của các nhân vật. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc tưởng chừng tận diệt, sẽ có những hi vọng mới nảy mầm.

Biên kịch Kim Soon Ok đánh giá cao khả năng diễn xuất của nữ diễn viên Eugene khi vào vai Oh Yoon Hee ẢNH: SBS

Hồi tưởng hai phần phim trước đó của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu , Kim Soon Ok tiết lộ hai phân đoạn cô yêu thích nhất: Hội nhà giàu ở Hera Palace hoảng loạn đổ tội cho nhau để được sống (phần 1), Shim Soo Ryeon (Lee Ji Ah) hóa thân thành Na Ae Gyo và lừa Joo Dan Tae (Uhm Ki Joon) vào tù (phần 2).