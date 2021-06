Những nhân vật khó đoán sắp xuất hiện trong 'Penthouse 3'

Sau khi phần 2 của "bom tấn truyền hình" Hàn Quốc Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) khép lại, số phận của dàn nhân vật chính vẫn còn để ngỏ. Chủ tịch Joo Dan Tae (Uhm Ki Joon), "ác nữ" Cheon Seo Jin ( Kim So Yeon đóng), Oh Yoon Hee ( Eugene ) cùng hội nhà giàu ở tòa nhà Hera đều bị tống vào tù vì tội ác trong quá khứ. Trong khi đó, tỉ phú Logan Lee (Park Eun Suk) lại bất ngờ chết thảm ngay trước mắt người mình yêu là Shim Soo Ryeon (Lee Ji Ah).