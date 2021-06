'Penthouse 3' bị chê phi lý, lặp lại kịch bản cũ

Theo dõi những tình tiết phi lý nói trên, không ít khán giả cho rằng nữ biên kịch Kim Soon Ok của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu đã đem trí tưởng tượng đi quá xa, theo Koreaboo. Họ đưa ra những lời nhận xét về cô như: "bậc thầy makjang" ( makjang là tiếng lóng chỉ tình tiết bị cường điệu đến mức hoang đường trong phim truyền hình Hàn Quốc), "mọi thứ đều có thể xảy ra với Kim Soon Ok", "thần thoại của Kim Soon Ok"...