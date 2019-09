Vợ chồng Khởi My vi phạm luật giao thông vì chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm

Mới đây, trên Facebook cá nhân, Khởi My đăng tải một đoạn clip được ông xã chở đi bằng xe máy trên con đường ở quê. Nữ ca sĩ liên tục trêu chọc chồng và tỏ ra thích thú khi “lâu lắm rồi mới được ngồi xe tay ga”. Điệu bộ lẫn những câu thoại hài hước của cặp đôi khiến người hâm mộ được trận cười nghiêng ngã. Tuy nhiên, điều đáng nói là cả giọng ca Vì sao và Kelvin Khánh đều không đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Sau đoạn clip đăng tải, bên cạnh những bình luận khen ngợi bày tỏ sự thích thú về cuộc sống hạnh phúc của cặp sao, nhiều khán giả còn cảnh báo vợ chồng Khởi My và Kelvin Khánh nên đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho bản thân. Trong video, khi được chồng nhắc về chuyện này, Khởi My cũng đã nói: "Ở dưới quê mà".