Một ngày kể từ khi khiến công chúng hoang mang với tin nhiễm Covid-19 Tom Hanks và bà xã vừa cập nhật tình hình sức khỏe hiện tại của họ lên trang cá nhân. “Xin chào các bạn. Rita Wilson và tôi muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người ở Down Under đã chăm sóc tận tình cho hai vợ chồng. Chúng tôi mắc Covid -19 và đang ở khu cách ly để tránh lây nhiễm cho người khác”, sao phim Forrest Gump bày tỏ. Nam diễn viên sinh năm 1956 cũng chia sẻ: “Chúng tôi đang được điều trị và nỗ lực vượt qua mỗi ngày. Những gì mà tất chúng ta có thể làm theo để vượt qua bệnh dịch là tuân thủ những lời khuyên của chuyên gia và biết cách chăm sóc bản thân, cũng như gia đình”. Khép lại bài viết, tài tử người Mỹ nhắc lại câu nói nổi tiếng mà ông từng thoại trong bộ phim A league of their own (1992): “There is no crying in baseball” (tạm dịch: Không được khóc khi chơi bóng chày) với lời nhắn nhủ mọi người đừng gục ngã dù cho có chuyện gì xảy ra.