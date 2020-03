Vợ chồng Tom Hanks ổn định sức khỏe, ủng hộ phong trào tự cách ly

Ngày 23.3 (giờ địa phương), tài tử Tom Hanks, sau gần 2 tuần cùng vợ là nữ diễn viên Rita Wilson điều trị Covid-19 đã đăng một trạng thái trên tài khoản Twitter cá nhân thông báo đến người hâm mộ rằng sức khỏe của cả hai đã khỏe hơn rất nhiều so với lúc đầu được chẩn đoán nhiễm bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra. Thông tin này được Hollywood Reporter xác nhận và người hâm mộ phần nào cảm thấy an tâm khi vợ chồng ngôi sao hạng A chuẩn bị trở lại guồng quay công việc tấp nập.