Võ Hoàng Yến, Hoàng Thùy bức xúc việc du học sinh chê khu cách ly tập trung

Trên trang cá nhân, á hậu Hoàng Thùy kêu gọi những du học sinh trong khu cách ly hãy xem 14 ngày là học kỳ quân sự và là một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc sống . Đầu tiên, Hoàng Thùy chia sẻ về những ngày cô còn là sinh viên và cảm giác sung sướng khi được trải nghiệm học kỳ quân sự. Hoàng Thùy cảm thấy may mắn khi điều kiện tại khu quân sự tốt hơn so với điều kiện sống tại quê nhà.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết: "Mà lúc đó mình thấy học quân sự còn sướng chán so với lúc mình ở quê khi còn nhỏ, nhà vệ sinh phải đi rất xa mà nó không có được gọi là cái nhà vệ sinh. Và cái mùi thì nó không thể diễn tả được. Tắm thì phải quây một tấm bì bao tải, gió cứ gọi là lồng lộng, mỗi lần đi tắm vào mùa đông như một cơn ác mộng, gió nó rít một cái là dội nước ào một cái chạy vô nhà. Lúc nào mùa đông là không dám đi tắm luôn. Ngủ thì 3, 4 chị em ngủ chung, lúc mưa lũ, lợn gà vào nhà ngủ chung với mình. Nhưng mình thấy rất trân quý những giá trị đó, nó cho mình được trải nghiệm và thực sự giờ sung túc hơn mình thấy đáng quý vô cùng". Dòng chia sẻ của Hoàng Thùy nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng.

Á hậu Hoàng Thùy chia sẻ về quãng thời gian khó khăn và khuyên những du học sinh về nước nên trân trọng thời gian cách ly tập trung Ảnh: FBNV

Chính vì thế, Hoàng Thùy khuyên những người từ nước ngoài về không nên than thở và xem đây như một trải nghiệm để hiểu hơn về cuộc sống của những người nghèo và biết ơn bố mẹ đã cho mình một cuộc sống sung túc. Quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 chia sẻ: "Thùy nghĩ rằng các bạn nên biết trân trọng những ngày tháng này vì nó giúp cho các bạn hiểu cảm giác của những người nghèo họ phải sống như thế nào? Các bạn được trải nghiệm có thể là một lần trong đời. Và giúp các bạn biết các bạn thực sự phải biết ơn bố mẹ và cuộc sống giúp cho các bạn có được một cuộc sống sung túc. Và giúp cho các bạn hiểu rằng khi có bệnh dịch, tai họa của nhân loại thì nghèo hay giàu rồi cũng giống nhau. Hãy trân quý những trải nghiệm này thay vì thấy mình thiếu may mắn để rồi phải than trách".

Trong khi đó, Võ Hoàng Yến đăng tải dòng trạng thái bức xúc về việc một du học sinh dùng những từ ngữ thiếu văn hóa để chê khu ký túc xá Đại học quốc gia TP.HCM. Siêu mẫu bức xúc: "Mình nói thiệt nha! Tính mình đó giờ không bao giờ ý kiến hay phán xét ai trên Facebook. Nhưng tức quá không chịu được! Du học sinh ăn nói cho có văn hóa một tí em ơi. Em cứ lôi mấy lời chửi thề đó ra, em nghĩ học thức em được đánh giá tầm nào. Thương ba mẹ em tốn tiền nuôi cơm em, cho em đi học tận Canada. Em bảo em quen ở sạch? Thế chúng tôi ở dơ quen rồi nên không than vãn? Quan trọng là em phải mở cái não em rộng ra, đừng ý kiến kiểu trẻ con như vậy em à. Chúng tôi nói riêng và hàng chục nghìn con người nói chung đang cách ly, cũng như em thôi. Y chang em ơi, dơ thì đứng lên, xách đồ mà dọn, chỗ mình ở, mình không dọn ngồi đó chê bai còn chửi tục thì tôi thấy ý thức lẫn kiến thức của em nó tầm nào rồi! Chắc nó ngủ rồi chưa bao giờ thức nên em mới tệ như vậy!". Những chia sẻ thẳng thắn của Võ Hoàng Yến nhận hơn 8.000 lượt yêu thích và hàng trăm lời khen từ khán giả.

Võ Hoàng Yến khiến mọi người ngưỡng mộ khi chia sẻ cuộc sống như đi nghỉ dưỡng trong khu cách ly Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nữ siêu mẫu còn khuyên bạn du học sinh này nên biết thích nghi với hoàn cảnh thay vì chê bai, than vãn. Đồng thời, nữ siêu mẫu mong rằng người này biết xót xa cho những người đang gồng mình chống dịch. Hoàng Yến viết: "Em chê bai đủ thứ, tôi không muốn so sánh nhưng tôi nhìn em tôi buồn cười quá. Chỗ em còn tốt hơn chúng tôi đấy, nhà vệ sinh còn có gương, nhà tắm còn có vòi sen. Chỗ chúng tôi tới cái bồn cầu còn không có được cái bàn ngồi! Chứ đừng nói gương và vòi sen. Nhưng đi cách ly thì thích nghi đi em ơi. Tôi ít khi nói nhiều như này nhưng không nói không chịu được. Bớt cái tính tiểu thư đi em. Muốn ăn thì lăn vô bếp. Muốn sạch thì tự đi mà dọn. Mong em mở não ra nhìn mọi thứ xung quanh em đi. Mình sướng hơn nghìn người đó, nhìn lên thì có thể chưa bằng ai, nhưng thử nhìn xuống đi em. Bao con người đang khổ và đang cố phục vụ cho sự an toàn của em mà nằm lăn lóc màn trời chiếu đất đó".

Trước đó, siêu mẫu Hoàng Yến còn lên tiếng nhắc nhở mọi người không nên tiếp tế quá nhiều vật dụng không cần thiết và ồ ạt vào khu cách ly tập trung gây nên sự hỗn loạn, gây áp lực với lực lượng phục vụ. Võ Hoàng Yến viết trên trang cá nhân: "Yến có đọc bài báo về việc quá tải tiếp tế bên ký túc xá Đại học quốc gia TP.HCM. Yến biết các bạn rất mệt mỏi và cần đồ người nhà gửi vào. Nhưng chúng ta hãy tính toán kỹ lưỡng trước khi gửi. Và gửi đồ chúng ta hãy đóng gói thật gọn gàng cũng như chú ý về khối lượng hàng gửi. Vì các bạn dân quân cũng là con người. Mà sức người thì có hạn. Đừng gửi lắt nhắt và cái nào thật sự cần hãy gửi nha mọi người".