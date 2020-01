Vui chơi, giải trí xuân Canh Tý 2020

TP.HCM: Vững tin tiến bước

Bắn pháo hoa 7 điểm ở TP.HCM và 30 điểm ở Hà Nội



Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại 30 quận, huyện, thị xã với 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp. Các điểm bẳn tầm cao có hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất, sân vận Động Mỹ Đình, hồ Văn Quán, thành cổ Sơn Tây. Theo tin từ Sở VH-TT TP.HCM, TP dự kiến sẽ bắn pháo hoa đêm giao thừa 2 điểm tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (Q.2) và tòa nhà The Landmark 81 (Q.Bình Thạnh). Riêng khu vực bắn pháo hoa tầm thấp có 5 điểm, gồm: Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc TP (Q.9), khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (Củ Chi), công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11), sân bóng đá H.Cần Giờ (TT.Cần Thạnh) và Trung tâm hành chính H.Nhà Bè (xã Phú Xuân).Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại 30 quận, huyện, thị xã với 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp. Các điểm bẳn tầm cao có hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất, sân vận Động Mỹ Đình, hồ Văn Quán, thành cổ Sơn Tây. Công Sơn - Ngọc An Với chủ đề TP.HCM - Vững tin tiến bước, Với chủ đề TP.HCM - Vững tin tiến bước, đường hoa Nguyễn Huệ được thiết kế thành ba phân đoạn chính, trải dài gần 700 m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Với ba phân đoạn theo chủ đề: Xuân của đất trời, Xuân của tình người; Thành phố phát triển, Bền vững niềm tin và Thành phố hiện đại, Tiến bước vươn xa, đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa từ 19 giờ ngày 22.1 - 21 giờ ngày 28.1 (nhằm 28 tháng chạp đến mùng 4 tết).

Đường sách TP.HCM cũng nhộn nhịp với chương trình Xuân đất Việt - Tết an nhiên do Phương Nam Books thực hiện gồm các nội dung: Hái lộc đầu năm vào tối 25.1 (mùng 1); chương trình giao lưu New Year - New me sáng 26.1 (mùng 2); giao lưu Tết an nhiên cùng đêm thơ nhạc tối 27.1 (mùng 3); Xuân đất Việt - Trẻ yêu quê giao lưu văn nghệ với bạn đọc nhí sáng 28.1 (mùng 4)...

Năm nay, chương trình chủ đề Tết Canh Tý - Du hí Đầm Sen diễn ra tại công viên văn hóa Đầm Sen với các hoạt động như: hòa nhạc cùng dàn trống led trên không ở độ cao 10 m qua phần biểu diễn của các ca sĩ cùng nghệ sĩ trong và ngoài nước; ca nhạc - hài kịch Xuân Canh Tý - cười hết ý; vở kịch mới cho thiếu nhi Sự tích trái dưa đỏ và vở rối Tiếng trống thiên cung; show diễu hành gồm 2 đoàn lân sư rồng biểu diễn cùng 4 chiếc xe được trang trí lộng lẫy với các người mẫu đến từ Nga, Ukraine hóa trang thành các nhân vật cổ tích...

Phim chiếu rạp

Phim Việt chiếu tết năm nay có Đôi mắt âm dương (phim kinh dị, chiếu từ mùng 1 tết); Gái già lắm chiêu 3 (phim tâm lý - lãng mạn, chiếu từ mùng 1, ảnh); Bí mật đảo linh xà (phim trinh thám - kỳ ảo; từ 30 tháng chạp); Bí mật của gió (phim lãng mạn) và Tiền nhiều để làm gì (phim hài) cùng chiếu từ mùng 7. Trong số các phim Việt chiếu tết, nổi bật có 30 chưa phải là tết với cây hài Trường Giang, Mạc Văn Khoa nhưng đến nay chưa được duyệt để kịp ra rạp vào mùng 1. Bên cạnh đó là các phim ngoại: Bad Boys for Life - Những gã trai hư trọn đời (phim hành động, chiếu từ 23 tháng chạp); Bombshell - Tin nóng (phim tâm lý, giật gân, quy tụ dàn sao Hollywood, chiếu từ 23 tháng chạp); Bác sĩ Dolittle: Chuyến phiêu lưu thần thoại (phim giả tưởng Mỹ, từ mùng 1); Liên minh thú cưng (hoạt hình Mỹ, từ mùng 1); Ashfall - Đại thảm họa núi Baekdu (phim hành động của Hàn Quốc, từ mùng 7); Ván cờ sinh tử (phim tâm lý - hành động, có diễn xuất của ngôi sao Hàn Quốc Kwon Sang-woo, từ mùng 7); Gretel & Hansel: Truyện cổ kỳ dị (phim kinh dị Mỹ, từ mùng 7).

Kịch

Sân khấu kịch Hồng Vân (Q.Phú Nhuận) diễn vở Tám thần tài, Thân sâu hồn bướm vào 25.1 (mùng 1); Gác cũ (ảnh), Oan hồn truyện, Tám thần tài (mùng 2); Ma nữ không chồng, 2-4-6 (P.1), Oan hồn truyện (mùng 3); Gác cũ, Tám thần tài, 2-4-6 (P.2) vào mùng 4; Oan hồn truyện, 2-4-6 (P.1), Ma nữ không chồng (mùng 5). Sân khấu kịch Hồng Vân - Chợ Lớn diễn Ngẫm Kiều (mùng 2); Căn hộ 404 (mùng 3); Bạch xà truyện (mùng 4) và mùng 5 diễn Người vợ ma (P.1).

Truyền hình

Phim Đợi mai dài 5 tập (đạo diễn: Nguyễn Đỗ Khoa, tác giả: Hạnh Ngộ - Nguyễn Quỳnh, do TFS sản xuất), phát lúc 12 giờ 30 ngày 25 - 29.1 (mùng 1 - mùng 5) trên kênh HTV9. Phim ca nhạc Câu chuyện đầu năm lúc 0 giờ 15 ngày 25.1 (mùng 1) và phim ca nhạc Về quê ăn tết phát sóng lúc 19 giờ ngày 27.1 (mùng 3) trên kênh HTV7.

Chương trình Tết HTV với phần tham gia biểu diễn của các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Bùi Anh Tuấn, Bảo Anh, Hoàng Thùy Linh... và phần giao lưu cùng nhà thiết kế Công Trí, người mẫu Thanh Hằng, cặp dancesport Khánh Thi - Phan Hiển... được phát sóng lúc 21 giờ 50 đêm giao thừa 24.1 trên kênh HTV7. Chương trình Hội ngộ HTV có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn, NSND Tạ Minh Tâm, gia đình NSND Kim Xuân, NSƯT Phú Quý, ca sĩ Thu Minh, Uyên Linh... phát sóng lúc 22 giờ 30 đêm giao thừa trên kênh HTV9. Chương trình Gala nhạc Việt lần đầu tiên lên sóng HTV9 lúc 20 giờ 40 các ngày 25 - 26 -27.1 (mùng 1 - 2 - 3 tết). Chương trình Studio H9 - Hẹn cuối tuần (số Xuân 2020) giao lưu cùng Hoa hậu Hoàn vũ VN 2019 Khánh Vân lên sóng lúc 23 giờ ngày 26.1 (mùng 2) trên kênh HTV7.

Chương trình Sóng 20 (ảnh) là nơi những nghệ sĩ, nhân vật tiêu biểu trong năm gặp gỡ, ôn lại những ký ức đẹp, sẻ chia những dự định cho năm mới, phát sóng đồng thời trên 3 kênh truyền hình Vie Channel - HTV2, Vie GiảiTrí, Vie Dramas và ứng dụng VieON lúc 20 giờ 24.1 (đêm giao thừa). Với sự dẫn dắt của Trấn Thành cùng diễn viên Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, Á hậu Thùy Dung và Hoa hậu H'Hen Niê, Sóng 20 gồm 4 phần: VietNam Big Hits (quy tụ những tên tuổi tạo tiếng vang trong năm bằng những bản hit triệu view); Khi nàng là sóng (tập hợp loạt nữ nhân có bứt phá đáng ngưỡng mộ trong làng giải trí); Sóng yêu (khoảnh khắc của tình bạn, tình yêu, tình thân...) và Sóng phi thường (những cuộc gặp gỡ các đại diện tiêu biểu trên các lĩnh vực điện ảnh, thời trang, âm nhạc, thể thao , trí tuệ...).

Ca nhạc

Chương trình nghệ thuật chủ đề Tết quê hương do Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM tổ chức vào 20 giờ ngày 24.1 (đêm giao thừa) tại Trung tâm hành chính H.Nhà Bè. Đây cũng là một trong những điểm cầu truyền hình, địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa trong chuỗi hoạt động mừng xuân của TP.HCM. Bên cạnh đó là chương trình Vang mãi những mùa xuân huyền thoại do Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM và Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thực hiện nhằm ca ngợi người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, diễn ra vào 20 giờ 30 ngày 29.1 (mùng 5) tại sân khấu chính Hội hoa xuân - Công viên Tao Đàn (Q.1).

Hà Nội: Gặp nhau cuối năm

Chương trình Gặp nhau cuối năm với format mới được phát sóng vào lúc 20 giờ đêm giao thừa (24.1) trên kênh VTV. Gặp nhau cuối năm 2020 dẫn dắt khán giả qua câu chuyện của làng Vũ Đại thời hội nhập với mong muốn phát triển du lịch để làm kinh tế, thay đổi diện mạo con người, làng quê (ảnh). Các nghệ sĩ tham gia có NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung , NSND Tự Long, NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung, Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền; các diễn viên trẻ như Duy Nam, Hà Trung, Mạnh Dũng...

Với chủ đề Quê hương mùa đoàn tụ, chương trình đón giao thừa trên VTV năm nay được phát sóng lúc 21 giờ 50 đêm 24.1, sẽ là đại nhạc hội quy tụ các ca sĩ nổi tiếng, những vị khách mời với nhiều câu chuyện độc đáo, thể hiện ý nghĩa sum họp của ngày tết truyền thống, đánh thức mối giao cảm nguồn cội, quê hương... Điểm nhấn của chương trình là những cuộc hội ngộ ấm áp, bất ngờ của các khách mời đặc biệt. Phần ca nhạc có sự tham gia biểu diễn của NSND Đặng Thái Sơn (trở về từ Canada) cùng học trò Đăng Quang, ca sĩ Thanh Lam, Trần Thu Hà, cặp đôi Mỹ Linh - nhạc sĩ Anh Quân...

Gala cười 2020 lên sóng VTV3 vào ngày 26.1 (mùng 2) mang đến 4 tiểu phẩm hài với những thông điệp dành cho khán giả dịp đầu xuân. Chương trình quy tụ dàn diễn viên của hai miền Nam - Bắc như: NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Lê Quốc Nam, Mạnh Dũng, Thanh Tú, Trung Ruồi, Duy Nam, Khánh Linh, Bá Anh, Thu Quỳnh... Đan xen giữa 4 tiểu phẩm hài là những ca khúc rộn ràng của mùa xuân.

Bộ phim tết Mùa xuân ở lại phát sóng vào lúc 21 giờ các ngày từ 25 - 28.1 (mùng 1 - mùng 4) trên kênh VTV1, có sự tham gia của các diễn viên: Huỳnh Anh, Lương Thu Trang, Tô Dũng... Đặc biệt nhiều diễn viên tham gia trong bộ phim Về nhà đi con sẽ gặp lại khán giả trong chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình phát sóng lúc 20 giờ ngày 28.1 (mùng 4) trên kênh VTV1. Bố Sơn cùng ba cô con gái là Huệ, Thư, Dương cùng Quốc, Vũ, Bảo sẽ tham gia trong tiểu phẩm mở màn. Ngoài ra, nhiều gương mặt diễn viên truyền hình được yêu thích trong thời gian qua cũng trò chuyện, chia sẻ với khán giả truyền hình.

