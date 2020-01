Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín viết trên trang cá nhân facbook của mình chừng hơn 1 tháng trước, vào ngày 1.12.2019.

Anh trải lòng: “Hơn 45 năm em làm vợ anh, nghĩ lại anh đã lầm lỗi với em quá nhiều. Em vẫn cam chịu, chấp nhận tha thứ. Vào thời gian anh khốn đốn nhất, em vẫn kề cận sát cánh với anh để cùng đi qua và đến hôm nay vợ chồng mình đã ổn định lại cuộc sống dù là không còn khá giả như trước kia. Cảm ơn em, người bạn đời chung thủy!”.

Những tâm tình nặng lòng nhưng hạnh phúc của Nguyễn Chánh Tín dành cho người vợ của mình

Mối tình sắt son của ca sĩ Bích Trâm và Chánh Tín đến nay ai cũng biết bà Bích Trâm là người dù chịu nhiều thiệt thòi khi lấy một nghệ sĩ đẹp trai, đào hoa. Nhưng bằng sự khéo léo, vun vén cho tổ ấm của Bích Trâm, cả hai vẫn bền chặt duyên vợ chồng, cho đến ngày nghệ sĩ Chánh Tín lìa xa.

Cùng nổi tiếng, nhưng chồng nổi trội hơn vì quá tài hoa

Năm 1974 Nguyễn Chánh Tín quyết định lấy vợ ở tuổi 22 (kém vợ 1 tuổi) khi đang là thần tượng của biết bao cô gái. Chánh Tín gặp Bích Trâm lúc ông còn là sinh viên trường Luật và đã đi hát. Ông có giọng ca trầm ấm, cuốn hút nhiều khán giả ái mộ tại các phòng trà Sài Gòn.

Còn Bích Trâm khi đó là tiểu thư của một gia đình tri thức, có bằng tú tài của Pháp, cũng là ca sĩ chuyên hát nhạc Pháp nổi tiếng. Cả hai bén duyên từ những lần đi diễn, sinh hoạt văn nghệ chung.

Nguyễn Chánh Tín - Bích Trâm trong ngày cưới vào năm 1974

Sau đám cưới, Chánh Tín - Bích Trâm trở thành cặp song ca nổi tiếng. Sau khi sinh con trai đầu lòng Nguyễn Chánh Minh Thức vào năm 1977, trong khi Chánh Tín ngày càng nổi tiếng, đặc biệt với bộ phim Ván bài lật ngửa năm 1982, những bóng hồng vây quanh Chánh Tín cũng không ít, thì ca sĩ Bích Trâm đã bắt đầu hạn chế đi hát.

Năm 1990, Bích Trâm sinh con gái thứ hai, hoàn toàn rời bỏ nghệ thuật , lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng.

Vợ chồng Chánh Tín - Bích Trâm thời trẻ Ảnh: Tư liệu

Trong cả cuộc đời làm vợ của một tài tử nổi tiếng, bà Bích Trâm luôn giữ vững niềm tin dành cho chồng và tâm niệm “lạt mềm buộc chặt”, “anh ấy có đi đầu rồi cũng quay về”, dù Chánh Tín lúc sinh thời từng trả lời phỏng vấn báo chí về sự đào hoa của mình rằng: “Số người tôi quen đếm không hết, có nhiều người gặp lại còn không nhớ mặt. Nhưng đời tôi may mắn có được người vợ bao dung, thấu hiểu như Bích Trâm, nếu gặp người khác chắc giờ tôi... 10 vợ rồi".

Giữ nhau được hơn 45 năm vì Bích Trâm luôn có niềm tin với Chánh Tín

Nhà báo Thủy Phạm – vợ nhạc sĩ Dương Thụ lý giải về tình yêu vĩ đại của Bích Trâm dành cho Chánh Tín rằng: “Quan trọng là chị ấy yêu chồng và luôn tin tình yêu của chồng chỉ dành cho chị, còn cái chuyện chia sẻ chỉ là "ra ngoài đi chơi" thôi mà!”.

Chị Thủy Phạm thêm quý trọng, cảm phục dành cho Bích Trâm khi chỉ một mình bà thao thức, lo lắng mọi thứ trong những ngày tang lễ Chánh Tín: “Thương nhiều hơn nữa chị Bích Trâm - người con gái lá ngọc cành vàng một thuở, người phụ nữ toàn tài mà tôi được biết - cựu sinh viên Luật khoa, giỏi tiếng Pháp, hát hay, giỏi nữ công gia chánh và đặc biệt có một tình yêu lớn lao với gia đình... Đã được ăn cơm chị nấu trong căn nhà xưa của anh chị và nhớ mãi phong thái tuyệt vời, sang trọng, quý phái và dung dị của người phụ nữ ấy mà mình tin rằng nó bất biến trong mọi hoàn cảnh. Thêm một minh chứng cho điều này: Phía sau một người đàn ông tài hoa là một người phụ nữ vĩ đại”.

Chánh Tín và Bích Trâm bên nhau hơn 45 năm

Nghệ sĩ Diễm My 9X cũng là người đóng nhiều phim chung với Nguyễn Chánh Tín, lúc trẻ thì đóng vai tình nhân (trong phim Hai chị em), lớn tuổi thì đóng vai vợ chồng, làm dàn bao cho các diễn viên trẻ hiện giờ (trong các phim Cưới ngay kẻo lỡ…), ngay cả cuối đời, Diễm My và Chánh Tín cũng đóng chung với nhau trong bộ phim truyền hình chưa phát sóng Đại ca U70. Vì thế khi nghe tin Chánh Tín mất, Diễm My là một trong số người tới tang lễ đầu tiên.

Chị nhận xét: “Bích Trâm là người dành cả cuộc đời cho chồng con. Anh Chánh Tín may mắn và diễm phúc lắm mới lấy được một người vợ như chị. Khi quay Đại ca U70, chị luôn dặn tôi nhắc chừng dùm anh Chánh Tín uống thuốc đúng giờ vì chị không bên cạnh, còn khi đi quay phim ở Singapore, Bích Trâm đi theo chăm sóc Chánh Tín từng li từng tí, đem cả nước mắm sang nấu ăn vì chồng không quen thức ăn lạ”.

Một album nhạc với tiếng hát nồng nàn của Nguyễn Chánh Tín giờ vẫn còn lưu hành trên thị trường

NSƯT Mỹ Uyên là người tâm đắc và khóc nhiều nhất với những dòng chữ nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín viết cho vợ trước khi mất. Chị cho biết: “Khi đọc những dòng chữ đó, hẳn chị Bích Trâm hạnh phúc và mũi lòng lắm phải không chị, vì trong lòng anh Chánh Tín luôn mong mỏi được là người chồng, người bố tuyệt vời trong gia đình của mình. Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh một Nguyễn Chánh Tín lịch lãm và luôn tạo tiếng cười trong đám đông. Thắp nhang ra về, tôi cứ hình dung lại gương mặt anh trong quan tài và hình ảnh những ngày tươi đẹp lúc sinh thời của anh. Anh ơi, nếu siêu thăng tịnh độ cho chị Trâm bình an nhé, anh đi bỏ lại chị giờ chỉ còn một mình lẻ bóng thôi…”.