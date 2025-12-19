Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chào ngày mới

Vận hội mới của bóng đá Việt Nam

Hồng Nam
Hồng Nam
19/12/2025 03:53 GMT+7

Đội tuyển U.22 VN giành HCV SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ VN cũng giành HCV, đội tuyển nữ VN giành HCB. Cả 3 đội cũng đã để lại những màn trình diễn ấn tượng, là tín hiệu vui đánh dấu bước trưởng thành của bóng đá nước nhà trên hành trình vươn ra châu lục.

Tối 18.12, U.22 VN đánh bại chủ nhà U.23 Thái Lan để đoạt HCV SEA Games thứ ba trong lịch sử. Thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại năm 2025 trọn vẹn với chức vô địch U.23 Đông Nam Á, SEA Games, cùng tấm vé vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2026. Như quy luật tịnh tiến đặc trưng của mọi cấp độ đội tuyển VN, sau khi khẳng định năng lực thật sự ở Đông Nam Á, bóng đá VN sẽ thẳng tiến châu lục. Những bước tiến hiện tại của bóng đá VN đều chắc chắn và gieo hạt mầm niềm tin cho người hâm mộ.

VN là quốc gia duy nhất ở SEA Games 33 có hai đội tuyển nam và nữ cùng lọt vào trận chung kết (trước đó ở SEA Games 30 và 31, U.22 VN và đội tuyển nữ VN đều đoạt HCV). Ở sân chơi futsal, VN cũng nằm trong tốp đầu châu Á (chứ chẳng riêng Đông Nam Á) cả nam và nữ, khi đội nữ đứng hạng 11 thế giới, còn đội nam hạng 20. Thái Lan, Indonesia, Malaysia… cũng không đạt đến độ cân bằng giữa bóng đá nam và nữ, giữa sân 11 và futsal như VN đang có. Bóng đá VN đã thiết lập chuẩn mực thành công mới trong một thập niên qua, không nhờ nguồn lực vay mượn một cách ồ ạt, mà bằng đôi chân của chính mình, có sự bổ sung chọn lọc một vài nhân tố nhập tịch đặc biệt xuất sắc. Đội tuyển nữ VN vẫn chiến đấu sòng phẳng với Philippines ở chung kết SEA Games 33. Học trò HLV Mai Đức Chung chỉ thua bởi sai sót nghiêm trọng của trọng tài, còn về thế trận, Bích Thùy cùng đồng đội đã chơi bài bản và sắc sảo hơn nhiều so với dàn cầu thủ gốc gác châu Âu và Mỹ của Philippines. Tương tự, U.22 VN đã tiến lên vững chãi với đấu pháp chặt chẽ và bản lĩnh lì lợm.

Bí quyết thành công trước tiên của bóng đá VN, là tâm thế... không ngại thất bại. Khi nhắc đến đối thủ Philippines với loạt cầu thủ nhập tịch to cao, HLV Mai Đức Chung chỉ nói ngắn gọn: "Nữ VN đã đối đầu đội tuyển Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Đức… rồi thì đâu còn phải ngại". Đó là giá trị của kinh nghiệm. Các cầu thủ đã đánh đổi mồ hôi, nước mắt và cả máu để được đá và được… thua trước những đội hàng đầu thế giới. Bài học nhận về mang giá trị mà chẳng tiền bạc hay chính sách "ăn xổi" nào có thể đổi lấy. U.23 VN thì đã có 6 trận giao hữu với U.23 Hàn Quốc, U.23 Trung Quốc và U.23 Uzbekistan, cùng 3 trận đấu hứa hẹn khó khăn trước mắt ở VCK U.23 châu Á 2026. Ngọc càng mài càng sáng, đó là kim chỉ nam đã đưa các cấp độ bóng đá VN tiến bộ thần tốc. Năm 2025, VN là quốc gia duy nhất của khu vực có tới 5 đội tuyển lọt vào VCK châu Á 2026, gồm đội tuyển nữ, U.23, U.20 nữ, futsal nam, futsal nữ.

Chiến lược phát triển lấy con người VN làm trọng tâm ở cả giải vô địch quốc gia nam và nữ cũng đổi lấy quả ngọt. V-League đã có VAR để tăng chất lượng, chuyển đổi theo mô hình mùa giải vắt qua 2 năm để phục vụ sân chơi châu Á. Giải nữ dù ít đội, nhưng vẫn đủ kinh phí để duy trì vận hành đều đặn 2 giải/năm, giúp tuyển thủ cọ xát nâng cao trình độ. Giờ đây, khi đã khẳng định lại vị thế ở Đông Nam Á, bóng đá VN cần chuẩn bị kỹ càng về nguồn lực và con người. Phải trẻ hóa, tích cực giao hữu, nâng tầm giải vô địch quốc gia nhiều hơn để bảo vệ chỗ đứng. Đứng yên đồng nghĩa với đi lùi. Và dù thắng hay thua, đó cũng là bước nhảy giá trị để VN định hình chiến lược phát triển thể thao, với hạt nhân "tự đi trên đôi chân của mình", nhằm đảm bảo thành công lâu dài.

Tin liên quan

Niềm tin chấn chỉnh môn 'liên kết'

Niềm tin chấn chỉnh môn 'liên kết'

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khi tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây đã chạm tới nỗi niềm đau đáu của không ít phụ huynh ở thủ đô và các đô thị lớn, đó là việc 'Nhà nước miễn học phí, nhưng trường lại bày ra nhiều thứ khác thu tiền nhiều hơn'.

Thuốc 'đặc trị' tiếng ồn

Hệ lụy từ các cuộc 'vinh danh' lách luật

Khám phá thêm chủ đề

U.22 Việt Nam SEA Games 33 vận hội mới HLV Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận