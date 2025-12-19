Vận hội mới của bóng đá Việt Nam

Tối 18.12, U.22 VN đánh bại chủ nhà U.23 Thái Lan để đoạt HCV SEA Games thứ ba trong lịch sử. Thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại năm 2025 trọn vẹn với chức vô địch U.23 Đông Nam Á, SEA Games, cùng tấm vé vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2026. Như quy luật tịnh tiến đặc trưng của mọi cấp độ đội tuyển VN, sau khi khẳng định năng lực thật sự ở Đông Nam Á, bóng đá VN sẽ thẳng tiến châu lục. Những bước tiến hiện tại của bóng đá VN đều chắc chắn và gieo hạt mầm niềm tin cho người hâm mộ.

VN là quốc gia duy nhất ở SEA Games 33 có hai đội tuyển nam và nữ cùng lọt vào trận chung kết (trước đó ở SEA Games 30 và 31, U.22 VN và đội tuyển nữ VN đều đoạt HCV). Ở sân chơi futsal, VN cũng nằm trong tốp đầu châu Á (chứ chẳng riêng Đông Nam Á) cả nam và nữ, khi đội nữ đứng hạng 11 thế giới, còn đội nam hạng 20. Thái Lan, Indonesia, Malaysia… cũng không đạt đến độ cân bằng giữa bóng đá nam và nữ, giữa sân 11 và futsal như VN đang có. Bóng đá VN đã thiết lập chuẩn mực thành công mới trong một thập niên qua, không nhờ nguồn lực vay mượn một cách ồ ạt, mà bằng đôi chân của chính mình, có sự bổ sung chọn lọc một vài nhân tố nhập tịch đặc biệt xuất sắc. Đội tuyển nữ VN vẫn chiến đấu sòng phẳng với Philippines ở chung kết SEA Games 33. Học trò HLV Mai Đức Chung chỉ thua bởi sai sót nghiêm trọng của trọng tài, còn về thế trận, Bích Thùy cùng đồng đội đã chơi bài bản và sắc sảo hơn nhiều so với dàn cầu thủ gốc gác châu Âu và Mỹ của Philippines. Tương tự, U.22 VN đã tiến lên vững chãi với đấu pháp chặt chẽ và bản lĩnh lì lợm.

Bí quyết thành công trước tiên của bóng đá VN, là tâm thế... không ngại thất bại. Khi nhắc đến đối thủ Philippines với loạt cầu thủ nhập tịch to cao, HLV Mai Đức Chung chỉ nói ngắn gọn: "Nữ VN đã đối đầu đội tuyển Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Đức… rồi thì đâu còn phải ngại". Đó là giá trị của kinh nghiệm. Các cầu thủ đã đánh đổi mồ hôi, nước mắt và cả máu để được đá và được… thua trước những đội hàng đầu thế giới. Bài học nhận về mang giá trị mà chẳng tiền bạc hay chính sách "ăn xổi" nào có thể đổi lấy. U.23 VN thì đã có 6 trận giao hữu với U.23 Hàn Quốc, U.23 Trung Quốc và U.23 Uzbekistan, cùng 3 trận đấu hứa hẹn khó khăn trước mắt ở VCK U.23 châu Á 2026. Ngọc càng mài càng sáng, đó là kim chỉ nam đã đưa các cấp độ bóng đá VN tiến bộ thần tốc. Năm 2025, VN là quốc gia duy nhất của khu vực có tới 5 đội tuyển lọt vào VCK châu Á 2026, gồm đội tuyển nữ, U.23, U.20 nữ, futsal nam, futsal nữ.

Chiến lược phát triển lấy con người VN làm trọng tâm ở cả giải vô địch quốc gia nam và nữ cũng đổi lấy quả ngọt. V-League đã có VAR để tăng chất lượng, chuyển đổi theo mô hình mùa giải vắt qua 2 năm để phục vụ sân chơi châu Á. Giải nữ dù ít đội, nhưng vẫn đủ kinh phí để duy trì vận hành đều đặn 2 giải/năm, giúp tuyển thủ cọ xát nâng cao trình độ. Giờ đây, khi đã khẳng định lại vị thế ở Đông Nam Á, bóng đá VN cần chuẩn bị kỹ càng về nguồn lực và con người. Phải trẻ hóa, tích cực giao hữu, nâng tầm giải vô địch quốc gia nhiều hơn để bảo vệ chỗ đứng. Đứng yên đồng nghĩa với đi lùi. Và dù thắng hay thua, đó cũng là bước nhảy giá trị để VN định hình chiến lược phát triển thể thao, với hạt nhân "tự đi trên đôi chân của mình", nhằm đảm bảo thành công lâu dài.

