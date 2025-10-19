Văn phòng T.Ư Đảng cần đóng vai 'nhạc trưởng', làm gương mẫu mực

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Cùng dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo các ban đảng T.Ư, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Văn phòng và Văn phòng T.Ư Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Văn phòng T.Ư Đảng ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, 95 năm qua, biết bao lượt cán bộ văn phòng cấp ủy đã hy sinh, chịu đựng gian khổ, giữ đúng nguyên tắc, giữ trọn kỷ luật, nhận phần khó về mình để công việc của Đảng thông suốt. Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cán bộ hết lòng vì công việc, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể, vì cái chung; ghi nhận và tri ân cống hiến của các thế hệ đi trước...

Bước vào kỷ nguyên số, xã hội số, kinh tế số, Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng T.Ư Đảng hành động theo 3 định hướng lớn: Sớm số hóa toàn diện vòng đời văn bản, hồ sơ công việc; chữ ký số - lịch số - giao việc số - báo cáo số; xây dựng kho dữ liệu chuẩn dùng chung, bảo đảm bảo mật - an toàn - bền vững. Chuẩn hóa quy trình theo nguyên tắc "một lần nhập - dùng nhiều lần", rút ngắn thời gian xử lý, truy xuất nhanh, chính xác; lấy mức độ hài lòng của cơ quan, của nhân dân là thước đo. Phát triển năng lực số cho đội ngũ cán bộ văn phòng về kỹ năng dữ liệu, an toàn thông tin, phân tích tổng hợp; kết hợp kỷ luật sắt với sáng tạo mềm để tham mưu ngắn gọn - đúng việc - đúng lúc - dễ thực thi.

Tổng Bí thư yêu cầu Văn phòng T.Ư Đảng thực hiện 6 nhiệm vụ: cần đóng vai "nhạc trưởng", làm gương mẫu mực cho toàn hệ thống văn phòng cấp ủy và văn phòng của cả hệ thống chính trị. Khi tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần nêu rõ vấn đề, nêu đúng phương án, nêu đủ nguồn lực, nêu kỹ lộ trình, nêu rõ trách nhiệm. Xây dựng chuẩn mực nghiệp vụ thống nhất từ T.Ư đến cơ sở: mẫu hóa hồ sơ, chuẩn hóa quy trình, đo lường thời gian - chất lượng - chi phí; đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ. Xây dựng văn hóa chất lượng của công việc, của văn bản. Xây dựng văn hóa nêu gương: lãnh đạo, quản lý nói đi đôi với làm, chấp hành kỷ luật thông tin, giữ bí mật tài liệu, tôn trọng sự thật; đề cao tinh thần hợp tác liên thông giữa các cơ quan tham mưu của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian tới Văn phòng T.Ư Đảng cần chuẩn bị thật tốt công tác phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Văn phòng T.Ư Đảng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tham mưu chiến lược phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng và có thành tích to lớn trong sự phát triển KT-XH của đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân Văn phòng T.Ư Đảng ghi nhận thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất.

* Cùng ngày, Tổng cục Tình báo quốc phòng (Tổng cục II), Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tình báo quốc phòng VN (25.10.1945 - 25.10.2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy T.Ư, dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các ban, bộ, ngành T.Ư, địa phương đã gửi lẵng hoa chúc mừng.