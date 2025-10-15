Nói về việc quay lại đóng phim Nhà ma xó sau thời gian sinh con, Vân Trang cho biết: "Có 2 người tôi luôn nhận lời khi được họ gọi là đạo diễn Trương Dũng và diễn viên Huỳnh Đông vì cả 2 luôn đo ni đóng giày cho tôi. Với các phim khác không phải tôi chảnh mà là tôi sợ mình không hợp vai hay làm không được. Không hiểu sao anh Dũng giao cho tôi vai diễn phải chửi quá nhiều trong phim. Khán giả phản hồi tôi chửi mà vẫn dễ thương, nghe vậy tôi rất thích".

Toàn bộ ê-kíp phim Nhà ma xó trong buổi họp báo ra mắt phim Ảnh: NVCC

Vân Trang bật khóc khi nhắc đến cố diễn viên Quý Bình

Trong phần giao lưu, diễn viên Vân Trang xúc động bật khóc khi nhắc đến cố diễn viên Quý Bình, người anh thân thiết trong nghề. “Em nhớ bộ phim về cảnh sông nước em nhớ đến anh Quý Bình”, Vân Trang nghẹn ngào chia sẻ. Câu chuyện trong phim khởi nguồn từ một truyền thuyết được truyền miệng ở vùng cao nguyên, nơi người ta tin rằng linh hồn người đã khuất có thể trú ngụ trong một vật dụng quen thuộc của mỗi gia đình.

Tuy nhiên, thay vì chỉ khai thác yếu tố tâm linh, đạo diễn Trương Dũng đặt vấn đề, trong một gia đình nhiều thế hệ, nhiều thành viên cùng chung sống, họ có thể chia sẻ những thứ khó khăn, bất tiện. Nhưng có một thứ khó chia sẻ là lòng tin, thường được giấu kín, che đậy. “Một khi có tác động dù rất nhỏ cũng có thể bùng nổ. Đây chính là điểm yếu để những tác nhân bên ngoài thao túng làm tan vỡ một gia đình”, đạo diễn Trương Dũng nhấn mạnh. Phim dự kiến chiếu sớm từ ngày 22.10.