Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vân Trang bật khóc khi nhắc đến cố diễn viên Quý Bình
Video Giải trí

Vân Trang bật khóc khi nhắc đến cố diễn viên Quý Bình

Dư Ngân
Dư Ngân
15/10/2025 12:55 GMT+7

Chiều 14.10, buổi họp báo ra mắt phim "Nhà ma xó" diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, trong đó có nghệ sĩ Thanh Hằng, Huỳnh Đông, Vân Trang, Quang Tuấn, Lâm Thanh Nhã…

Nói về việc quay lại đóng phim Nhà ma xó sau thời gian sinh con, Vân Trang cho biết: "Có 2 người tôi luôn nhận lời khi được họ gọi là đạo diễn Trương Dũng và diễn viên Huỳnh Đông vì cả 2 luôn đo ni đóng giày cho tôi. Với các phim khác không phải tôi chảnh mà là tôi sợ mình không hợp vai hay làm không được. Không hiểu sao anh Dũng giao cho tôi vai diễn phải chửi quá nhiều trong phim. Khán giả phản hồi tôi chửi mà vẫn dễ thương, nghe vậy tôi rất thích".

Vân Trang bật khóc khi nhắc đến cố diễn viên Quý Bình- Ảnh 1.

Toàn bộ ê-kíp phim Nhà ma xó trong buổi họp báo ra mắt phim

Ảnh: NVCC

Vân Trang bật khóc khi nhắc đến cố diễn viên Quý Bình

Trong phần giao lưu, diễn viên Vân Trang xúc động bật khóc khi nhắc đến cố diễn viên Quý Bình, người anh thân thiết trong nghề. “Em nhớ bộ phim về cảnh sông nước em nhớ đến anh Quý Bình”, Vân Trang nghẹn ngào chia sẻ. Câu chuyện trong phim khởi nguồn từ một truyền thuyết được truyền miệng ở vùng cao nguyên, nơi người ta tin rằng linh hồn người đã khuất có thể trú ngụ trong một vật dụng quen thuộc của mỗi gia đình.

Vân Trang bật khóc khi nhắc đến cố diễn viên Quý Bình

Tuy nhiên, thay vì chỉ khai thác yếu tố tâm linh, đạo diễn Trương Dũng đặt vấn đề, trong một gia đình nhiều thế hệ, nhiều thành viên cùng chung sống, họ có thể chia sẻ những thứ khó khăn, bất tiện. Nhưng có một thứ khó chia sẻ là lòng tin, thường được giấu kín, che đậy. “Một khi có tác động dù rất nhỏ cũng có thể bùng nổ. Đây chính là điểm yếu để những tác nhân bên ngoài thao túng làm tan vỡ một gia đình”, đạo diễn Trương Dũng nhấn mạnh. Phim dự kiến chiếu sớm từ ngày 22.10.

Tin liên quan

‘Cha cõng con’ tái xuất màn ảnh rộng, lợi nhuận ủng hộ quỹ ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

‘Cha cõng con’ tái xuất màn ảnh rộng, lợi nhuận ủng hộ quỹ ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

Bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng sẽ chính thức trở lại rạp vào tháng 11 tới sau gần 8 năm ra mắt. Lợi nhuận từ doanh thu phòng vé sẽ được đóng góp vào quỹ “Cùng con đi tiếp cuộc đời” nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phan Như Thảo tiết lộ cuộc sống bên đại gia hơn 26 tuổi

Khám phá thêm chủ đề

Vân Trang Diễn viên Vân Trang Quý Bình Nhà ma xó Lâm Thanh Nhã Thanh Hằng Trương Dũng Điện ảnh Việt phim việt showbiz
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận