Vàng, bạc đều rủi ro cao

Cùng lập đỉnh mới rồi quay đầu giảm

Hôm 19.12, giá vàng miếng SJC tiếp tục đứng yên khi vẫn mua vào 154,4 triệu đồng và bán ra 156,4 triệu đồng/lượng như ngày trước đó. Tương tự, giá vàng nhẫn tại SJC cũng đứng yên ở mức mua vào 150,3 triệu đồng và bán ra 153,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước không thay đổi khi thị trường thế giới giảm nhẹ. Cuối ngày, giá vàng thế giới xoay quanh 4.325 USD/ounce. Dù giá vàng đứng yên nhưng người mua vào bị lỗ ngay 2 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng và lỗ 3 triệu đồng đối với vàng nhẫn do chênh lệch giá mua bán. Nếu so với mức đỉnh lịch sử mà vàng miếng SJC đạt được trong ngày đầu tuần ở mức 157,2 triệu đồng thì mỗi lượng vàng miếng hiện đã giảm 2,8 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch mua bán tại SJC thì người mua chưa được một tuần đã lỗ gần 5 triệu đồng một lượng.

Mua vàng lúc giá ở đỉnh tiềm ẩn nhiều rủi ro ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tương tự với vàng, giá bạc thời gian gần đây cũng nổi sóng trên thị trường thế giới lẫn trong nước. Hôm 19.12, giá bạc thế giới giảm xuống 65,4 USD/ounce, giảm gần 2 USD/ounce so với mức đỉnh trong phiên giao dịch trước đó. Điều này cũng đẩy giá bạc trong nước đi xuống. Giá bạc miếng tại Công ty Ancarat được mua vào 2,44 triệu đồng/lượng và bán ra 2,52 triệu đồng/lượng, giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều bán ra nhưng cuối ngày tăng trở lại lên 2,55 triệu đồng. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sacombank - SBJ mua bạc 2,49 triệu đồng và bán ra 2,55 triệu đồng/lượng, giảm gần 20.000 đồng sau một ngày. Chênh lệch 2 chiều mua - bán là 60.000 đồng/lượng. Tương tự, giá bạc miếng 999 tại Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,47 triệu đồng ở chiều mua vào, bán ra 2,55 triệu đồng/lượng, giảm gần 30.000 đồng sau một ngày... Dù giá bạc tăng cao nhưng người mua trong ngắn hạn cũng bị lỗ hơn 100.000 đồng/lượng, tương ứng lỗ trên 4% chỉ sau một ngày.

Giá vàng trong năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục tăng Hội đồng Vàng thế giới dự báo nhu cầu mua vàng của các ngân hàng T.Ư sẽ duy trì ổn định trong năm 2026, dù tốc độ có thể chậm hơn do giá cao. Tuy nhiên, vàng nhiều khả năng vẫn giữ vị thế là tài sản trú ẩn và công cụ cân bằng danh mục dự trữ quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và tài chính quốc tế chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu nhận định, thời gian qua do căng thẳng địa chính trị, kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn đã tạo ra động lực tăng giá mạnh cho kim loại quý, bao gồm vàng và bạc. Tại VN, từ trước đến nay người dân ít quan tâm đến bạc, nhưng do vàng khó mua vì giá lên cao và nguồn cung hạn chế nên một số người chuyển sang mua bạc. Trong đó, nhiều người mua vào vì tâm lý FOMO - hội chứng sợ bỏ lỡ - là chủ yếu. Điều này sẽ tiềm ẩn rủi ro nhiều hơn cho nhà đầu tư (NĐT). Sau một thời gian dài tăng cao thì khả năng giá vàng hay bạc điều chỉnh thường hay diễn ra. Ngoài diễn biến giá thế giới rất khó dự đoán thì riêng với bạc, tính thanh khoản rất kém, vì vậy khi có điều chỉnh thì sẽ rớt giá mạnh hơn cả vàng. Do vậy ông Hiếu cho rằng bạc không phải là kênh đầu tư thay thế an toàn nên càng phải thận trọng.

Rủi ro tăng cao khi giá vàng chênh lệch lớn với thế giới

Giá vàng sẽ có xu hướng thế nào khi bước sang năm mới là vấn đề quan tâm của nhiều NĐT hiện nay. Theo chuyên gia thị trường tài chính Phan Dũng Khánh, động lực thúc đẩy giá vàng trong thời gian tới đến từ cả yếu tố vĩ mô lẫn nhu cầu thực tế của thị trường. Diễn biến của USD và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn là trọng tâm, thị trường còn đang phản ứng tích cực trước kỳ vọng về chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh tay hơn nữa trong tương lai, đặc biệt khi tân Chủ tịch Fed do Tổng thống Donald Trump đề cử dự kiến sẽ theo đuổi quan điểm này. Bên cạnh đó còn có lực mua vàng từ các ngân hàng T.Ư và các quỹ đầu tư lớn. Thậm chí Tether Limited - nhà phát hành stablecoin trong lĩnh vực tiền điện tử - gần đây đã thực hiện các đợt thu gom vàng vật chất với khối lượng lớn. Đây là một biến số mới, tạo ra lực cầu bền vững và trực tiếp hấp thụ nguồn cung trên thị trường trong thời gian tới.

Mua vàng ở thời điểm hiện nay sẽ chịu rủi ro cao nếu nguồn cung trên thị trường gia tăng ẢNH: NGỌC THẮNG





Tuy nhiên, vàng sẽ khó có những cú bứt tốc quá nhanh, do sự cạnh tranh gay gắt từ các kênh đầu tư khác. Dòng tiền thông minh đang có xu hướng chảy sang các tài sản có định giá hấp dẫn hơn, ví dụ như bạc - kim loại đang thu hút sự chú ý nhờ mức giá rẻ hơn nhiều so với vàng. Ngoài ra, sự phục hồi của thị trường chứng khoán hay tính an toàn của kênh gửi tiết kiệm vẫn giữ chân được một lượng lớn NĐT, làm hạn chế phần nào sự tập trung vốn vào vàng.

Ông Phan Dũng Khánh dự báo giá vàng thế giới sẽ tiếp tục nhịp tăng trưởng với mục tiêu giá có thể đạt 4.500 - 4.700 USD/ounce. "Hiện giá vàng tăng mạnh làm cho nhiều NĐT e ngại nên bạc là sản phẩm thay thế khả dĩ. Nhưng với tốc độ tăng gấp nhiều lần vàng chỉ trong thời gian ngắn nên có thể khiến dòng tiền vào kênh này hạn chế hơn. Nếu quay đầu giảm thì bạc cũng thường rớt giá mạnh hơn vàng vì không phải là sản phẩm được nhiều người quan tâm", ông Phan Dũng Khánh chia sẻ thêm.

Theo các chuyên gia, việc đầu tư vào vàng hay bạc luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài yếu tố khó đoán định là biến động giá trên thị trường thế giới thì trong nước có những đặc điểm riêng. TS Nguyễn Trí Hiếu phân tích: giá vàng thế giới vẫn còn xu hướng tăng trong năm tới khi nhiều nhà kinh tế đánh giá kinh tế Mỹ đang ở giai đoạn khó khăn. Điều này đẩy USD đi xuống và hỗ trợ giá vàng. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị nhiều nơi trên thế giới vẫn đang diễn ra nên kim loại quý vẫn được lựa chọn.

Theo dự báo của ông Nguyễn Trí Hiếu, vàng sẽ hướng đến mức 4.500 USD/ounce và thậm chí có thể chạm ngưỡng 5.000 USD/ounce trong năm tới. Thế nhưng với thị trường VN, còn có yếu tố khó lường là chênh lệch giá với thế giới quá cao cũng như chênh lệch giá mua và bán. Hiện nay chênh lệch giá giữa vàng miếng trong nước với thế giới lên gần 19 triệu đồng một lượng. Nếu trong năm 2026 khi nguồn cung gia tăng sau khi một số doanh nghiệp được cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu thì chênh lệch này sẽ được rút ngắn. Khi đó giá vàng trong nước có khả năng quay đầu giảm xuống so với mức 156 triệu đồng/lượng hiện nay bất kể giá thế giới đi lên. Do vậy khả năng thua lỗ của người mua lên cao.