Vàng da, mắt: Khi nào bạn nên đi bác sĩ khám?

Ông Sambit Kumar Bhuyan, bác sĩ tư vấn chuyên khoa tiêu hóa nội khoa, Bệnh viện Manipal, Bhubaneswar, Ấn Độ, cho biết khi gan bị viêm, tổn thương hoặc đường mật bị tắc, bilirubin sẽ tích tụ trong máu và khiến da, mắt đổi màu.

Viêm gan là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hàng trăm triệu người trên thế giới đang sống chung với viêm gan B hoặc C mạn tính. Bệnh có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm trước khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Khi gan bị viêm, tổn thương hoặc đường mật bị tắc, bilirubin sẽ tích tụ trong máu và khiến da, mắt đổi màu Ảnh minh họa: N.Vy tạo từ AI

Những dấu hiệu không nên bỏ qua

Theo bác sĩ Bhuyan, vàng da hoặc vàng mắt thường không phải là triệu chứng duy nhất. Người bệnh còn có thể mệt mỏi kéo dài, chán ăn và buồn nôn không rõ nguyên nhân.

Ngoài ra, người bệnh có thể đau âm ỉ vùng bụng trên bên phải, nước tiểu sẫm màu như nước trà và phân nhạt màu. Một số trường hợp còn bị sốt, đau nhức cơ hoặc ngứa.

Các triệu chứng không xuất hiện giống nhau ở mọi người. Có trường hợp chỉ biểu hiện nhẹ, nhưng cũng có trường hợp diễn tiến nhanh trong vài ngày. Vì vậy, không nên đánh giá mức độ bệnh chỉ dựa vào cảm giác của bản thân.

Khi nào cần đi khám?

Ông Bhuyan khuyến cáo bất cứ ai nhận thấy da hoặc mắt chuyển vàng đều nên đi khám sớm, kể cả khi không cảm thấy đau.

Bác sĩ sẽ chỉ định xét nghiệm máu để kiểm tra men gan, nồng độ bilirubin và xác định có mắc viêm gan do virus hay không. Siêu âm cũng giúp tìm nguyên nhân xuất phát từ gan hoặc tắc đường mật.

Nếu vàng da đi kèm lú lẫn, đau bụng dữ dội, nôn nhiều, sốt cao kéo dài, buồn ngủ quá mức, chảy máu chân răng, chảy máu mũi hoặc khó tỉnh táo, người bệnh cần đến bệnh viện ngay vì đây có thể là dấu hiệu tổn thương gan nặng hoặc suy gan cấp.

Vì sao không nên tự điều trị?

Theo ông Bhuyan, vàng da không chỉ do viêm gan. Sỏi mật, bệnh gan do rượu, gan nhiễm mỡ, tác dụng phụ của một số loại thuốc, bệnh gan tự miễn, bệnh di truyền hoặc tình trạng hồng cầu bị phá hủy quá nhanh cũng có thể gây ra triệu chứng này.

Vì vậy, chỉ nhìn màu da không thể xác định nguyên nhân. Việc tự dùng thảo dược hoặc thực phẩm bổ sung chưa được kiểm chứng không giúp cải thiện chức năng gan. Thậm chí, một số sản phẩm thảo dược còn có thể gây tổn thương gan, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

Cách bảo vệ gan từ sớm

Nếu mắc viêm gan, phương pháp điều trị sẽ phụ thuộc vào từng loại bệnh.

Viêm gan A và E thường cần nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước, dinh dưỡng hợp lý và theo dõi. Một số trường hợp viêm gan B hoặc C cần dùng thuốc kháng virus.

Theo ông Bhuyan, phát hiện bệnh sớm giúp giảm nguy cơ xơ gan và ung thư gan. Tiêm vắc xin phòng viêm gan A và B, sử dụng nước sạch, ăn chín uống sôi, giữ vệ sinh tay, quan hệ tình dục an toàn, truyền máu đã sàng lọc và không dùng chung kim tiêm là những cách giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Người mắc tiểu đường, béo phì hoặc gan nhiễm mỡ nên khám sức khỏe định kỳ. Xét nghiệm máu có thể phát hiện tổn thương gan trước khi xuất hiện vàng da.