Vương cung thánh đường St. Peter là trung tâm tâm linh của giáo hội Công giáo La Mã ảnh: afp

Nhân dịp 400 năm của Vương cung thánh đường St. Peter, Giáo hoàng Leo XIV đã chủ sự thánh lễ tại một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất thế giới, theo AP.

Theo giáo hoàng, sự rộng lớn của ngôi thánh đường là nhằm đón tiếp tất cả mọi người, và cho phép càng nhiều người có thể tìm được chỗ đứng trong giáo hội.

Sự kiện bế mạc kỳ họp thứ hai của Công đồng Đại kết trước sự chứng kiến của Giáo hoàng Paul VI hôm 4.12.1963 ảnh: ap

Công cuộc xây dựng Vương cung thánh đường St. Peter kéo dài suốt 120 năm, trải qua 20 triều đại giáo hoàng và sự góp sức nối tiếp nhau của 12 kiến trúc sư.

Giáo hoàng Pius XII chủ trì buổi cầu nguyện cùng các chủng sinh tại Bàn thờ Thánh Thể trong Vương cung thánh đường St. Peter ở Vatican hôm 26.12.1949 ảnh: ap

Công trình chứng kiến thời kỳ Tin Lành Kháng cách diễn ra ở Tây Âu năm 1517, biến cố quân đội cướp phá thành Rome năm 1527 trước khi Giáo hoàng Urban VIII làm lễ cung hiến thánh đường vào ngày 18.11.1626.

Sự kiện bế mạc kỳ họp thứ hai của Công đồng Đại kết trước sự chứng kiến của Giáo hoàng Paul VI hôm 4.12.1963 ảnh: ap

"Mọi người bước qua những cánh cửa ấy và chẳng hề thấy dấu vết của xung đột, thảm họa và những thứ tương tự từng xảy ra", AP dẫn lời bà Elizabeth Lev, nhà sử học nghệ thuật người Mỹ đang sống ở Rome. Theo bà, con người sẽ chỉ thấy sự nối tiếp, vẻ đẹp, thành tựu và chiến thắng.

Du khách Ý chiêm ngưỡng bình minh đầu tiên mờ sương của thiên niên kỷ mới vào hôm 1.1.2000 ảnh: ap

Là nơi diễn ra các nghi lễ do giáo hoàng chủ trì và điểm đến của hàng triệu người hành hương mỗi năm, Vương cung thánh đường St. Peter được xây dựng bên trên nơi được cho là điểm chôn cất Thánh tông đồ Peter, thay thế nhà thờ cũ đã ở đó hơn 1.000 năm.

Giáo hoàng Francis đẩy mở Cửa Thánh tại Vương cung thánh đường St. Peter, chính thức khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót hôm 8.12.2015 ảnh: ap

Giáo hoàng Julius II đặt viên đá đầu tiên hôm 18.4.1506, khởi động dự án chứng kiến sự góp sức của nhiều kiến trúc sư danh tiếng, như Donato Bramante, bậc thầy thời Phục hưng Michelangelo, và Carlo Maderno, người hoàn thiện mặt tiền thánh đường.

Giáo hoàng Leo XIV giơ cao Sách Phúc Âm khi chủ sự thánh lễ tại Vương cung thánh đường St. Peter hôm 18.11 ảnh: ap

Sau lễ cung hiến, diện mạo quen thuộc hiện nay của nhà thờ vẫn tiếp tục được hoàn thiện.

Quảng trường hình bầu dục rộng lớn với 284 cột do nhà điêu khắc kiêm kiến trúc sư người Ý Gian Lorenzo Bernini thiết kế được hoàn thành vào năm 1667.