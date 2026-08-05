Vay đồng nghiệp 600 triệu đồng rồi bỏ trốn, nhân viên ngân hàng bị truy nã

Ngày 5.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Trung Hiếu (39 tuổi, ở tổ 3, phường Pleiku) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra, khoảng năm 2024, Hiếu là nhân viên ngân hàng tại Gia Lai và là đồng nghiệp với anh H.C.T (38 tuổi, ở phường Diên Hồng).

Ngày 16.10.2024, Hiếu hỏi vay anh T. 600 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng, cam kết sẽ hoàn trả sau 3 ngày khi khoản vay được giải ngân. Tin tưởng đồng nghiệp, anh T. đã chuyển tiền vào tài khoản của Hiếu, hai bên có thỏa thuận về lãi suất.

Nguyễn Trung Hiếu bị truy nã để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Đến thời hạn trả nợ, Hiếu lấy lý do hồ sơ vay gặp trục trặc, ngân hàng chưa giải ngân nên chưa thể thanh toán. Ngày 25.10.2024, khi anh T. đến chi nhánh ngân hàng và nhà riêng để tìm thì được biết Hiếu đã nghỉ làm, không về nhà, số điện thoại cũng không còn liên lạc được.

Nghi ngờ Hiếu bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền đã vay, anh T. đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác định hành vi của Nguyễn Trung Hiếu có dấu hiệu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều 175 bộ luật Hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đối với Hiếu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Nguyễn Trung Hiếu đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).