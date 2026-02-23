VĐV đoạt HCV, phá kỷ lục Olympic được nhận thưởng 4,9 tỉ đồng

Cú đột phá về đãi ngộ

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục TDTT VN, chia sẻ, Nghị định 349/2025/NĐ-CP là bước ngoặt mang tính lịch sử, tạo đột phá trong tư duy quản lý khi tập trung cho sự phát triển bền vững để VĐV, HLV an tâm cống hiến.

Cụ thể, mức lương dành cho VĐV, HLV đội tuyển tăng gấp đôi so với quy định cũ. Bên cạnh đó, chế độ tiền thưởng tăng gấp 10 lần. Đơn cử, VĐV đoạt HCV, phá kỷ lục Olympic sẽ nhận thưởng tới 4,9 tỉ đồng kèm mức hỗ trợ 40 triệu đồng/tháng trong chu kỳ 4 năm. VĐV đạt thành tích cao ở Paralympic, ASIAD, SEA Games, vô địch thế giới, vô địch châu Á… cũng nhận mức thưởng cao chưa từng có.

Thể thao VN hứa hẹn gặt hái nhiều thành công hơn nữa nhờ chế độ đãi ngộ tốt Ảnh: Nhật Thịnh

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó cục trưởng Cục TDTT VN, nhìn nhận với Nghị định 349/2025/NĐ-CP, thể thao trở thành một nghề thực thụ bởi ngoài lương, thưởng, VĐV, HLV còn hưởng đầy đủ quyền lợi an sinh như được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động; được kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 lần/năm. Bên cạnh đó còn có chế độ đặc thù dành cho VĐV, HLV nữ với mức hỗ trợ chăm sóc đảm bảo sức khỏe và sinh lý của phụ nữ 1,1 triệu đồng/tháng. Các VĐV tài năng cũng được ưu tiên giải quyết việc làm sau khi giải nghệ như tiếp nhận làm viên chức hoặc cộng điểm ưu tiên tuyển dụng vào các cơ sở thuộc quản lý của ngành thể thao.

An tâm cống hiến

Lực sĩ Lê Văn Công, người sở hữu HCV Paralympic Rio 2016, HCB Paralympic Tokyo 2020, HCĐ Paralympic Paris 2024 cho biết anh cùng các VĐV thể thao người khuyết tật VN rất vui khi Nghị định 349/2025/NĐ-CP có hiệu lực. "Nghị định mới là động lực rất lớn để tôi an tâm tập luyện, giữ vững thành tích từng đạt được. Đó cũng là động lực để tôi chinh phục những giải đấu quốc tế lớn trong năm nay, trước mắt là Asian Para Games diễn ra vào tháng 10 tại Nhật Bản", Lê Văn Công chia sẻ.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh cũng cho biết với chế độ đãi ngộ mới từ lương, thưởng, cô cùng các tuyển thủ điền kinh VN không còn phải lo nghĩ nhiều về "cơm áo gạo tiền" để tập trung tối đa cho việc tập luyện nhằm nâng cao thành tích. Kình ngư số 1 VN Nguyễn Huy Hoàng thổ lộ: "Quy định mới về đãi ngộ sẽ tạo không khí cạnh tranh quyết liệt hơn. Tôi sẽ nỗ lực không ngừng để cải thiện thành tích, cống hiến với khả năng tốt nhất cho thể thao nước nhà".

Tuyển thủ jujitsu Đào Hồng Sơn cho biết trước đây nhiều VĐV phải làm thêm nghề tay trái như bán hàng để trang trải cuộc sống. "Với nghị định mới, chúng tôi có thể dành toàn bộ thời gian cho việc tập luyện, thi đấu, hướng đến mục tiêu thành tích cao hơn, cống hiến nhiều hơn cho thể thao VN", Đào Hồng Sơn nói.

Bà Lê Thị Hoàng Yến cho hay rất nhiều HLV, VĐV bày tỏ sự phấn khởi khi Nghị định 349/2025/NĐ-CP được ban hành. "Lương, thưởng tăng cao tạo động lực cho VĐV chinh phục đỉnh cao mới. Những tấm huy chương ở đấu trường quốc tế không chỉ là hình ảnh của thể thao VN mà còn gắn liền với thu nhập của VĐV. Khi chế độ đãi ngộ tốt, ngành thể thao có điều kiện phát triển dài hơi, từ đó tăng khả năng tranh chấp thành tích ở đấu trường lớn như châu lục, thế giới, Olympic", bà Yến kỳ vọng.