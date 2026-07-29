VĐV Nga, Pháp, Ma Rốc tranh tài giải vô địch các CLB võ cổ truyền Việt Nam

Tối 28.7, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (P.Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch các CLB võ cổ truyền quốc gia lần thứ 15 năm 2026. Gần 900 người gồm trưởng đoàn, HLV, VĐV, trọng tài đến từ 33 đơn vị, tỉnh, thành phố cùng các CLB quốc tế sẽ tham gia tranh tài, khẳng định chất lượng chuyên môn của phong trào võ cổ truyền, đồng thời mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế.

Giải do Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai tổ chức từ ngày 26.7 đến 5.8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Đây là giải đấu cao nhất trong hệ thống các CLB võ cổ truyền trên phạm vi cả nước, đồng thời là diễn đàn giao lưu quốc tế, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện; phát hiện, bồi dưỡng lực lượng kế cận; thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu võ cổ truyền phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Giải vô địch các CLB võ cổ truyền quốc gia lần thứ 15 năm 2026 khai mạc vào tối 28.7 ẢNH: BTC

Mùa giải năm nay đánh dấu bước phát triển mới khi lần đầu tiên có sự tham gia chính thức của các CLB võ cổ truyền đến từ Ma Rốc, Nga, Pháp và một số quốc gia khác. Sự hiện diện của các đoàn quốc tế không chỉ nâng tầm quy mô, chất lượng giải đấu mà còn mở rộng cơ hội giao lưu, trao đổi chuyên môn, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam thông qua môn võ truyền thống của dân tộc.

Giải năm nay được tổ chức ở 3 nhóm tuổi gồm: 17 - 40 tuổi, 41 - 50 tuổi và 51 - 60 tuổi, tạo điều kiện để nhiều thế hệ võ sư, HLV và VĐV cùng tranh tài, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; qua đó góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị đặc sắc của võ cổ truyền Việt Nam.

Các CLB võ thuật cổ truyền đến từ Pháp, Nga... dự giải đấu ẢNH: BTC

Các VĐV sẽ tranh tài ở 2 nội dung chính gồm biểu diễn quyền thuật và đối kháng. Trong đó, nội dung biểu diễn quyền thuật gồm quyền quy định, quyền tự chọn và đối luyện, với tổng cộng 348 nội dung thi đấu. Nội dung đối kháng gồm 229 trận đấu, trong đó có 51 trận H1 và 178 trận H2. Với quy mô lớn, hệ thống nội dung thi đấu phong phú cùng số lượng trận đấu hấp dẫn, giải đấu được kỳ vọng sẽ phản ánh rõ chất lượng chuyên môn và sự phát triển của phong trào Võ cổ truyền Việt Nam.

Giải đấu không chỉ là sân chơi tranh tài mà còn là dịp đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện tại các địa phương; góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của võ cổ truyền Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để phát hiện, bồi dưỡng lực lượng VĐV kế cận; rà soát, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 vào tháng 11.2026 và giải vô địch, vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam, diễn ra từ ngày 30.9 đến 5.10.2026 tại Ý.