VĐV Quảng Trị phá kỷ lục ném lao tại giải điền kinh trẻ Đông Nam Á

Liên tục phá kỷ lục ở môn điền kinh

Ngày 7.11, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị thông tin, VĐV Phan Văn Anh Kiệt, quê xã Mỹ Thủy, vừa giành HCV nội dung ném lao nam U.20 tại giải vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á 2026, diễn ra ở tỉnh Pathum Thani (Thái Lan).

VĐV Phan Văn Anh Kiệt ẢNH: THANH LỘC

Ở phần thi của mình, Anh Kiệt đạt thành tích tốt nhất 68,68 m, vượt xa VĐV chủ nhà Thái Lan xếp thứ hai với thông số 61,54 m. Đáng chú ý, thành tích này giúp VĐV trẻ Việt Nam phá kỷ lục giải đấu 61,52 m được thiết lập từ năm 2011.

Đây chưa phải thông số tốt nhất của Anh Kiệt. Tại giải vô địch điền kinh U.20 và U.23 quốc gia hồi tháng 8.2026, Anh Kiệt đã giành HCV với thành tích 71,68 m, đồng thời phá kỷ lục quốc gia cũ 66,06 m được xác lập hồi năm 2014.

VĐV Phan Văn Anh Kiệt trên bục vinh quang ẢNH: THANH LỘC

Phan Văn Anh Kiệt sinh năm 2007, quê xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (cũ), nay là xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Giải vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 6 - 8.11, quy tụ gần 300 VĐV đến từ 11 quốc gia, tranh tài ở hai nhóm tuổi U.18 và U.20. Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự với 42 VĐV.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên (6.11), điền kinh Việt Nam tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 8 HCV, 6 HCB và 5 HCĐ.