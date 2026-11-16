VĐV Việt Nam gây ấn tượng tại giải 3 môn phối hợp IRONMAN 70.3 Phú Quốc

Dù ghi nhận cơn mưa lớn vào buổi sáng ngày tranh tài (15.11), nhưng các cuộc đua tại IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2026 vẫn diễn ra sôi nổi với những màn thể hiện ấn tượng của đông đảo VĐV. Tinh thần quyết tâm cùng những nỗ lực bền bỉ trong từng chặng bơi, đạp và chạy bộ đã góp phần tạo nên một ngày thi đấu đầy cảm xúc, ghi dấu những thành tích ấn tượng. Nổi bật nhất chính là cú bứt phá tốc độ của Simon Carey (Úc) để giành vị trí nhất chung cuộc nội dung dành cho nam, với thành tích 4 giờ 7 phút 1 giây.

Ở nội dung dành cho nữ, ngôi vô địch thuộc về Andrea Memminger từ Đức khi về đích trong 5 giờ 17 phút 17 giây. Hoàng Thị Lành là nữ VĐV Việt Nam để lại ấn tượng đậm nét nhất trong cuộc đua, khi cán đích ở vị trí thứ hai với thành tích 5 giờ 21 phút 23 giây.

Simon Carey bứt tốc ấn tượng ở chặng cuối để giành hạng nhất chung cuộc nội dung nam ẢNH: BTC

Thành tích chung cuộc Nội dung nam Nhất: Simon Carey (Úc) - 4 giờ 7 phút 1 giây Nhì: Andrey Sharipov (Uzbekistan) - 4 giờ 18 phút 12 giây Ba: Alex Thio (Singapore) - 4 giờ 21 phút 9 giây Nội dung nữ Nhất: Andrea Memminger (Đức) - 5 giờ 17 phút 17 giây Nhì: Hoàng Thị Lành (Việt Nam) - 5 giờ 21 phút 23 giây Ba: Serena Yang (Malaysia) - 5 giờ 25 phút 18 giây

Chia sẻ sau khi hoàn thành cuộc đua, VĐV Hoàng Thị Lành cho biết: "Đây là năm thứ 5 liên tiếp tôi tham gia giải thuộc hệ thống IRONMAN tại Phú Quốc và mỗi mùa giải đều mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Năm nay, tôi đã dành 5 tháng tập luyện và chuẩn bị để hướng đến thành tích tốt nhất. Đặc biệt, ở chặng đạp xe đầy thử thách, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh, thận trọng và cân bằng giữa thể lực với cảm xúc.

Với tôi, chiến thắng lớn nhất chính là vượt qua bản thân mình. Để theo đuổi đam mê thể thao, việc cân bằng giữa tập luyện, công việc và gia đình không hề dễ dàng. Vì vậy, sự thấu hiểu và ủng hộ từ gia đình, đồng nghiệp là nguồn động lực rất quan trọng. Qua nhiều năm tham gia, tôi đánh giá cao sự chu đáo trong công tác tổ chức, đặc biệt là những đổi mới và sự quan tâm dành cho trải nghiệm của VĐV trong mùa giải năm nay".

VĐV Hoàng Thị Lành cán đích ở vị trí thứ hai nội dung nữ ẢNH: BTC

Tuần lễ sự kiện BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2026 tiếp tục cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng rãi trong cộng đồng khi thu hút các vận động viên thuộc nhiều độ tuổi, trình độ và hoàn cảnh khác nhau.

Sức lan tỏa của sự kiện tiếp tục được củng cố với sự góp mặt của những nhân vật truyền cảm hứng trong cộng đồng 3 môn phối hợp. Mark Allen, huyền thoại sáu lần vô địch IRONMAN World Championship, tiếp tục ghi dấu ấn trên đường đua khi đảm nhận chặng bơi. Đây là sự tiếp nối hành trình trở lại thi đấu của Allen từ mùa giải 2025, khi ông cũng tham gia chặng bơi ở nội dung tiếp sức tại IRONMAN 70.3 Phú Quốc.