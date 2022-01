Về bài báo Khu tái định cư sạt lở: Trách nhiệm của đơn vị thi công

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND H.Phước Sơn, cho biết đến thời điểm hiện tại chưa được bàn giao nên tình trạng gãy đổ bờ kè taluy tại khu tái định cư này thuộc trách nhiệm của đơn vị thi công, phải làm lại. “Đương nhiên có trách nhiệm của tư vấn thiết kế và trách nhiệm của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng H.Phước Sơn (chủ đầu tư). Chúng tôi cũng đặt vấn đề chất lượng công trình đối với đơn vị thi công. Sau khi hoàn thành, nếu như còn có tồn tại, hạn chế thì huyện sẽ chỉ đạo kiểm điểm các đơn vị liên quan”, ông Trung khẳng định.

Theo ông Trung, khu tái định cư thôn 1, xã Phước Thành được thiết kế từ năm 2019, lúc đó chưa có cơn bão lịch sử tháng 10.2020, mục đích là sắp xếp ổn định dân cư cho khoảng 115 hộ dân. Tổng vốn đầu tư khoảng 16 tỉ đồng, tuy nhiên phần bồi thường giải phóng mặt bằng là hơn 5 tỉ đồng, phần xây dựng hơn 10 tỉ đồng. “Phần sạt lở liên quan phía sau nhà dân thì trước đây trong thiết kế chưa tính toán được biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của các đợt mưa lũ. Huyện đề nghị UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ cho huyện khoảng 4,5 tỉ đồng để kè lại khu vực này. Huyện sẽ có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Trung nói.





Theo ông Trung, về lâu dài, chính quyền H.Phước Sơn cũng dự định làm thêm khu tái định cư ở thôn 2, xã Phước Thành, dành cho những hộ dân chưa bố trí được trong khu tái định cư thôn 1. Hiện xã Phước Thành đang trong quá trình vận động người dân chọn chỗ ở; chỗ nào an toàn thì ở, không an toàn thì di dời đến nơi khác. “Bờ kè vẫn còn đang sạt lở, nhưng chưa dám làm gì cả. Nước mưa vẫn còn thấm vào đất, nếu khui ra sẽ còn sạt nữa, cho nên phải giữ nguyên hiện trạng… Khi trời nắng ráo, chúng tôi sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho dân”, ông Trung nói.

Như Thanh Niên đã phản ánh, khu tái định cư thôn 1, xã Phước Thành được san ủi từ ngọn đồi, rộng hơn 13 ha, khởi công từ năm 2019. Chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng H.Phước Sơn, đơn vị thi công là Công ty xây dựng Hoàng Tiến. Đến tháng 6.2021, người dân vùng sạt lở, vùng nguy cơ sạt lở được di dời về đây sinh sống. Nhưng sau đợt mưa lũ năm 2021, một số nhà dân vừa xây dựng xong đã bị sạt lở nghiêm trọng, kể cả tuyến bờ kè của khu tái định cư.