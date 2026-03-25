Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

Vẻ đẹp nhà cổ trăm năm với kiến trúc Đông - Tây ở Gò Công

Thanh Quân
25/03/2026 08:11 GMT+7

Nhà Đốc phủ Hải không chỉ là công trình nhà cổ đơn thuần, mà còn là biểu tượng cho sự thịnh vượng và gu thẩm mỹ tinh tế của người giàu Nam Kỳ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Tọa lạc đường Hai Bà Trưng, phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp, nguyên gốc ngôi nhà Đốc phủ Hải được xây dựng khoảng thập niên 60 của thế kỷ 19 bởi bà Trần Thị Sanh (người có xuất thân lớn ở vùng đất Gò Công). 

Ban đầu, đây là ngôi nhà chữ Đinh ba gian truyền thống, lợp lá, mang đậm nét kiến trúc dân gian Nam bộ. Sau đó, bà Sanh truyền lại cho con gái là Dương Thị Hương và con rể là Huỳnh Đình Ngươn.

Nhà Đốc phủ Hải nằm ở trung tâm phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp

ẢNH: THANH QUÂN

Đến đời cháu ngoại bà Sanh là Huỳnh Thị Điệu và chồng là ông Nguyễn Văn Hải (giữ chức Đốc phủ sứ), ngôi nhà mới thực sự lột xác. Trong các đợt trùng tu lớn vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, ông Hải cho xây dựng thêm phần tiền sảnh theo phong cách châu Âu, biến nơi đây thành một dinh thự bề thế. Từ đó, người dân địa phương quen gọi là "Nhà Đốc phủ Hải".

Điểm độc đáo nhất của công trình chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến trúc Roman phương Tây và mỹ thuật chạm khắc truyền thống phương Đông.

Bên ngoài ngôi nhà mang đậm thiết kế phương Tây

ẢNH: THANH QUÂN

Về ngoại thất, mặt tiền ngôi nhà mang dáng dấp của một biệt thự Pháp với các đầu cột vòm cửa chạm trổ phù điêu kiểu Roman, hệ thống cửa gỗ lá sách giúp thông gió tự nhiên.

Còn nội thất, bước qua cánh cửa, du khách sẽ choáng ngợp trước không gian thuần Việt với kết cấu xuyên, trính, các bộ bao lam, hoành phi, liễn đối được khảm xà cừ óng ánh. Các đề tài chạm khắc vô cùng phong phú: từ điển tích "mai, lan, cúc, trúc" đến những hình ảnh dân dã như chùm nho, con sóc, con dơi - biểu tượng cho sự may mắn và trường thọ.

Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn

ẢNH: THANH QUÂN

Nhà Đốc phủ Hải hiện còn lưu giữ hàng trăm hiện vật giá trị, minh chứng cho lối sống vương giả thời xưa. Đáng chú ý là những bộ bàn ghế kiểu Louis chân cong thanh thoát, chiếc giường thất bảo mặt đá kiểu Quảng Đông và đặc biệt là cặp chóe gốm Bát Tràng cao hơn 1m có niên đại trên 200 năm. Mỗi món đồ không chỉ là vật dụng sinh hoạt mà còn là một tác phẩm nghệ thuật thủ công tinh xảo, phản ánh sự giao lưu văn hóa đa dạng của vùng đất Gò Công.

Trải qua hơn một thế kỷ với nhiều biến động, nhà Đốc phủ Hải vẫn giữ được gần như nguyên vẹn cấu trúc và hồn cốt cũ. Ngôi nhà đã được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, không chỉ bởi giá trị kiến trúc mà còn bởi mối liên hệ mật thiết với dòng tộc bà Trần Thị Sanh - người đã có công lao lớn trong việc hỗ trợ nghĩa quân của vùng đất này.

Ghé thăm nhà Đốc phủ Hải, du khách như được ngược dòng thời gian để chiêm ngưỡng một thời vàng son của mỹ thuật kiến trúc Nam bộ, nơi cái mới của phương Tây và cái hồn của dân tộc cùng hòa quyện một cách hoàn hảo.

Hai bên ngôi nhà có khoảng sân vườn mát mẻ

ẢNH: THANH QUÂN

Mặt tiền sảnh với những vòm cửa hình vòng cung, chạm khắc hoa văn nổi các chủ đề khác nhau

ẢNH: THANH QUÂN

Khu vực tiền sảnh được thiết kế vô cùng khéo léo khi mang cả 2 lối kiến trúc Đông - Tây

ẢNH: THANH QUÂN

Trên đố cửa, vòm cửa và các bao lam chạm khắc nhiều đề tài khác nhau như chùm nho, con sóc, con dơi, hoa lá, chim trĩ, hươu nai đứng cùng sư tử, chim ưng…

ẢNH: THANH QUÂN

Bên trong sảnh chính có kiến trúc, nội thất mang đậm chất truyền thống, có sự pha trộn hài hòa với phong cách Pháp

ẢNH: THANH QUÂN

Cặp chóe Bát Tràng hoa xanh men rồng nổi có niên đại trên 200 năm

ẢNH: THANH QUÂN

Các đồ vật trong nhà đều phản ánh lối sống vương giả, quyền quý của gia chủ thời bấy giờ

ẢNH: THANH QUÂN

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận