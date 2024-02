Về làng Hàm Dương, xem tục chống lệnh vua, trình lão đầu xuân ở tuổi 55

Vì muốn tri ân những người lớn tuổi trong làng, viên quan Chánh tổng Ngãi Am, người làng Hàm Dương (thuộc tổng Ngãi Am, H.Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương, nay là làng Hàm Dương, xã Hòa Bình, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) đã chống lại lệnh vua ban bằng việc ra một quyết định những người đến tuổi 55 vào dịp Tết Nguyên đán sẽ ra trình lão. Lý do bởi những người đã lên trình lão thì sẽ không còn bị bắt đi lao dịch, không còn phải lo sợ bỏ xác nơi đất khách quê người