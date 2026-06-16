Vé máy bay hạ nhiệt đầu hè

Vé máy bay bớt nóng

Cuối tháng 4, anh Nguyễn Hoàng Minh (37 tuổi, Hà Nội) từng quyết định gác lại kế hoạch đưa vợ và hai con đi nghỉ hè ở Phú Quốc (An Giang). Nguyên nhân không nằm ở khách sạn hay chi phí vui chơi mà đến từ tiền vé máy bay. Khi đó, tổng chi phí vé khứ hồi cho cả gia đình lên tới gần 35 triệu đồng, vượt xa khoản ngân sách mà anh dự tính cho chuyến đi. "Tôi tính đi du lịch trong nước cho tiết kiệm nhưng tiền vé máy bay lại quá cao. Cả nhà đành tạm hoãn để chờ thêm", anh Minh kể. Đầu tháng 6, khi kiểm tra lại giá vé trên các nền tảng trực tuyến, anh bất ngờ phát hiện vé máy bay cùng hành trình đó đã giảm đáng kể. Tổng chi phí vé cho cả gia đình chỉ còn khoảng 18 - 20 triệu đồng, giảm gần một nửa nên kế hoạch nghỉ hè được khởi động trở lại. Không riêng gia đình anh Minh, nhiều du khách cũng đang ghi nhận tình trạng tương tự trên các đường bay nội địa.

Các doanh nghiệp du lịch kỳ vọng giá vé ổn định hơn sẽ góp phần kích thích nhu cầu đi lại trong mùa hè 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Khảo sát trên một số nền tảng bán vé trực tuyến cho thấy, giá vé tại nhiều đường bay du lịch trọng điểm đã giảm đáng kể so với thời điểm tháng 3 - 4, khi thị trường chịu tác động mạnh từ đợt tăng giá nhiên liệu hàng không. Đối với đường bay Hà Nội - TP.HCM, tuyến bay nhộn nhịp nhất cả nước, mức giá khứ hồi hiện phổ biến quanh ngưỡng 4 - 4,5 triệu đồng/vé; trong khi hồi tháng 4, nhiều chuyến bay cùng khung giờ từng được bán ở mức 6 - 7 triệu đồng. Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Nếu như trước đây hành khách thường phải chi từ 4 - 5 triệu đồng cho vé khứ hồi vào mùa hè thì hiện nay nhiều ngày bay chỉ còn khoảng 2 - 3 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất là đường bay Hà Nội - Phú Quốc, từng là một trong những chặng bay có giá cao nhất khi nhiều thời điểm lên tới 8 - 9 triệu đồng/vé khứ hồi, hiện nay mức giá phổ biến đã giảm về khoảng 4 - 5 triệu đồng tùy thời điểm đặt chỗ. Ở phía nam, đường bay TP.HCM - Phú Quốc cũng chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các hãng hàng không. Nhiều chuyến bay khứ hồi được mở bán ở mức 1,5 - 2 triệu đồng/vé nếu đặt sớm, thấp hơn đáng kể so với dịp lễ 30.4 - 1.5.

Chị Trần Thu Hà (35 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cho biết vừa quyết định đặt vé máy bay cho chuyến du lịch Đà Nẵng vào tháng 7 sau khi nhận thấy giá đã dễ chịu hơn. "Hồi đầu tháng 4, tôi xem vé khứ hồi thấy hơn 5 triệu đồng/người nên chưa dám quyết. Đầu tháng 6 kiểm tra lại thì giảm còn khoảng 3 triệu đồng nên đặt luôn. Với gia đình 4 người thì chênh lệch đó là một khoản không nhỏ", chị nói.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 15.6, ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, lý giải giá vé giảm thời gian gần đây chủ yếu do các hãng tăng tải và cạnh tranh nguồn khách, chứ chưa phải do tác động trực tiếp từ việc giá nhiên liệu hạ nhiệt. Khi các hãng hàng không tăng thêm chuyến bay và bổ sung nguồn cung ghế, doanh nghiệp (DN) buộc phải mở bán một lượng vé giá thấp để tăng hệ số lấp đầy. Trong môi trường cạnh tranh cao, một hãng giảm giá sẽ kéo theo các hãng khác cùng điều chỉnh để giữ khách. Thực tế này lý giải vì sao nhiều chặng bay xuất hiện các mức giá khá hấp dẫn dù đang bước vào mùa cao điểm du lịch hè, giai đoạn mà thông thường giá vé có xu hướng tăng. Tuy nhiên, theo các DN du lịch, mức giá thấp hiện nay chủ yếu tập trung ở những vé được đặt sớm hoặc một số khung giờ nhất định. Giá vé sát ngày vẫn duy trì ở mức khá cao, đặc biệt trên các đường bay du lịch nổi tiếng.

Cơ hội cho du lịch hè

Nếu như yếu tố cạnh tranh giúp giá vé máy bay xuất hiện những đợt giảm ngắn hạn thì diễn biến của giá nhiên liệu hàng không đang tạo ra nhiều kỳ vọng bền vững hơn. Theo số liệu của Cục Hàng không VN, sau giai đoạn tăng mạnh vì căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, giá nhiên liệu bay Jet A1 đã giảm đáng kể trong những tuần gần đây. Đến cuối tháng 5, giá nhiên liệu trung bình chỉ còn khoảng 141,6 USD/thùng, thấp hơn gần 25% so với giai đoạn đỉnh điểm trước đó. Đây là tín hiệu tích cực đối với ngành hàng không bởi nhiên liệu hiện chiếm khoảng 35 - 40% tổng chi phí khai thác của các hãng bay. Tuy nhiên, việc giá nhiên liệu giảm không đồng nghĩa giá vé sẽ lập tức giảm theo. Các hãng hàng không thường có kế hoạch mua nhiên liệu trước đó một khoảng thời gian nhất định. Bên cạnh đó, trong bối cảnh DN vẫn phải gánh nhiều áp lực chi phí khác như tỷ giá, thuê tàu bay hay bảo dưỡng kỹ thuật, phần lợi ích từ giá nhiên liệu giảm trước mắt có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả kinh doanh thay vì chuyển hoàn toàn thành giảm giá vé.

Vé máy bay vẫn là yếu tố chi phối lớn đến quyết định du lịch của nhiều gia đình

Từ góc độ DN lữ hành, ông Nguyễn Đức Hiệp, Tổng giám đốc Viettourist, cho rằng những tín hiệu giảm giá hiện nay vẫn chưa đủ để tạo ra thay đổi lớn đối với thị trường du lịch. Bởi phần lớn công ty du lịch đã xây dựng sản phẩm và mua vé từ nhiều tháng trước nên những biến động ngắn hạn trên thị trường hàng không chưa tác động đáng kể đến giá tour đã bán ra. "Các DN lữ hành thường chuẩn bị sản phẩm từ rất sớm, có thể trước từ 3 - 6 tháng. Vì vậy những đợt điều chỉnh giá ngắn hạn của hãng hàng không gần như không làm thay đổi cấu trúc giá tour trong ngắn hạn", ông giải thích. Đối với thị trường quốc tế, nguồn cung chuyến bay hiện vẫn chưa thực sự dồi dào như giai đoạn trước đây, khiến giá vé khó giảm sâu. Dù vậy, đánh giá nhu cầu du lịch nội địa mùa hè năm nay nhìn chung vẫn duy trì ở mức khá tích cực. Nhiều DN lữ hành có xu hướng cắt giảm các chương trình du lịch nước ngoài để tập trung vào các hành trình trong nước, qua đó góp phần duy trì lượng khách cho thị trường nội địa.

Thực tế giá vé máy bay luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định chi phí của một chuyến du lịch. Đối với nhiều tour nội địa, đặc biệt là các hành trình đến Phú Quốc, Nha Trang hay Đà Nẵng, chi phí hàng không có thể chiếm từ 30 - 50% tổng giá tour. Dù mức giảm giá vé máy bay hiện nay chưa quá lớn và chưa diễn ra đồng loạt, nhưng việc xuất hiện thêm nhiều lựa chọn vé với giá hợp lý hơn vẫn mang ý nghĩa tích cực đối với người tiêu dùng.

Trong bối cảnh VN vừa đón hơn 10,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm, mức cao nhất từ trước đến nay, cùng với nhu cầu du lịch nội địa đang bước vào mùa cao điểm, sự hạ nhiệt của thị trường vé máy bay được kỳ vọng sẽ góp phần kích thích nhu cầu đi lại và chi tiêu du lịch.