'Vẽ tết' lên trái dừa, kỹ sư trẻ ở Quảng Trị khoe tài, kiếm thêm tiền triệu

Những ngày giáp tết, trong quán nhỏ treo kín tranh ảnh của anh Nguyễn Viết Quý (32 tuổi, ở phường Nam Đông Hà, Quảng Trị), hàng trăm trái dừa, dưa hấu xếp đầy góc nhà chờ được khoác lên mình những gam màu rực rỡ, tươi tắn, tràn đầy sắc xuân.

Anh Quý kiếm thu nhập tiền triệu những ngày giáp tết từ nghề viết thư pháp lên quả dừa ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đam mê thư pháp và tốt nghiệp Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng, sau nhiều năm bôn ba ở TP.HCM, anh Quý trở về quê hương lập nghiệp. Ngoài việc làm một kiến trúc sư cho các công trình, anh còn mở một phòng tranh bày bán các bức tranh, bức thư pháp do chính tay mình vẽ.

Với tay nghề sẵn có, chỉ mất vài phút cầm cọ, kiến trúc sư trẻ đã thổi hồn vào từng trái dừa vẽ nên hoa lá, câu chữ thư pháp mềm mại, biến những trái dừa mộc mạc thành sản phẩm trang trí độc đáo cho mâm ngũ quả ngày tết.

Những trái dừa, dưa hấu bày bán bên vỉa hè giúp phố phường có thêm không khí của mùa xuân ẢNH: B.H

Suốt 9 năm qua, anh Quý lại tạm gác giá vẽ để vẽ lên những trái dừa, một ngón nghề đòi hỏi cần có sự khéo léo, có hoa tay và chịu khó sẽ giúp kiếm tiền triệu trong những ngày cuối năm.

"Tôi mê viết thư pháp từ nhỏ. Trong những năm làm việc ở TP.HCM, tôi thấy người ta khắc thư pháp lên trái dừa, trái dưa hấu để bán. Người ta mua về trang trí mâm ngũ quả ngày tết vừa đẹp vừa ý nghĩa. Thấy hay, lại giữ được nét văn hóa xưa nên tôi thử làm theo cách riêng của mình", anh Quý chia sẻ.

Những loại trái cây đơn giản sau vài phút đã khoác lên mình gam màu sặc sỡ ẢNH: B.H

Thay vì khắc trực tiếp lên vỏ trái cây như nhiều nơi khác, anh chọn cách phủ sơn rồi vẽ và viết thư pháp. Cách làm này giúp trái dừa bảo quản được lâu hơn, có thể trưng bày, thờ cúng trong nhiều ngày mà vẫn giữ được vẻ tươi mới.

Hằng năm, từ ngày 18 - 19 tháng chạp âm lịch, anh Quý bắt đầu nhập dừa về để chuẩn bị cho mùa tết, từng trái dừa đều được lựa chọn kỹ lưỡng.

Theo anh Quý, dừa phải được hái trực tiếp trên cây, không chờ rụng, thời điểm hái cũng tránh ngày mưa. Qua nhiều năm làm nghề, anh nhận ra nếu dừa ngấm nước mưa, cuống sẽ nhanh rụng, làm giảm tính thẩm mỹ của sản phẩm.

Các công đoạn anh Quý thổi hồn cho những quả dưa trở nên bắt mắt, sặc sỡ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ban ngày, anh tranh thủ lau sạch bụi, phủ một lớp sơn rồi phơi khô. Khi phố phường lên đèn, sau một ngày làm việc với bản vẽ và công trình, anh lại ngồi bên bàn, tỉ mẩn vẽ từng vòng tròn, điểm hoa lá, chờ màu khô rồi viết thư pháp. Công đoạn cuối cùng là phủ kim tuyến và sơn bóng, để trái dừa ánh lên sắc xuân dưới ánh đèn.

Mỗi trái dừa thành phẩm được bán với giá 100.000 - 150.000 đồng, dưa hấu từ 200.000 - 250.000 đồng/quả. Năm nay, do bận nhiều công việc, anh Quý chỉ nhập khoảng 500 trái dừa, dưa hấu. Anh làm số lượng ít vì giá nguyên liệu cao.

"Nghề này cái đòi hỏi đầu tiên là phải có hoa tay, khéo léo sau hết là chịu khó. Có năm tôi nhập 3.000 quả và bán sạch vào ngày 28 tết, mình giữ lại cho gia đình vài quả để thờ mà khách năn nỉ quá nên cũng đành bán luôn. Chỉ cần một chút kỹ năng cùng sự chăm chỉ đã có thể kiếm tiền triệu trong những dịp tết đến", anh Quý chia sẻ.

Bên cạnh kiếm thêm thu nhập, kiến trúc sư trẻ tuổi cũng mong giữ gìn lại chút gì đó của vị tết xưa từ những nét thư pháp mềm mại ẢNH: BÁ CƯỜNG

Với anh Quý, vẽ dừa không chỉ là công việc tăng thu nhập, mà còn là cách gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Giữa phố phường những ngày cuối năm, bên cạnh sắc mai vàng, đào thắm, hình ảnh những trái dừa tròn trịa, rực rỡ sắc màu cũng góp thêm hương vị tết, mang đến không khí ấm áp của một mùa xuân đang về.