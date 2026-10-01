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    Thế giới

    Vệ tinh thiên văn sắp lao xuống trái đất, xác suất gây thiệt hại ra sao?

    Khánh An
    Khánh An
    Giới chuyên môn cho rằng dù một số bộ phận của kính thiên văn không gian Swift có thể còn sót lại sau khi tái nhập khí quyển, xác suất các mảnh vỡ này gây thiệt hại đáng kể về tài sản hay thương tích cho con người là rất thấp.
    Đài thiên văn Swift sắp lao xuống trái đất, xác suất gây thiệt hại ra sao? - Ảnh 1.

    Đài thiên văn Swift được phóng lên vào năm 2004

    ẢNH: NASA

    Đài CNN ngày 1.10 đưa tin một vệ tinh thiên văn không gian nổi tiếng của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang nhanh chóng hạ độ cao từ quỹ đạo vốn ổn định và rơi về phía trái đất, trước dịp kỷ niệm 22 năm ngày được phóng lên.

    Đài thiên văn Chim Yến Neil Gehrels (gọi tắt là Swift) sẽ sớm phải ngừng các hoạt động quan sát khoa học sau khi nỗ lực nâng quỹ đạo trong một sứ mệnh giải cứu táo bạo vừa qua đã thất bại.

    Được đặt tên theo loài chim bay nhanh, đài thiên văn này có khả năng xoay chuyển nhanh chóng để quan sát các sự kiện vũ trụ diễn ra trong chớp mắt, chẳng hạn như các đợt bùng phát từ hố đen.

    Ban đầu, đài thiên văn này được thiết kế để nghiên cứu các vụ bùng phát tia gamma, vụ nổ mạnh mẽ nhất trong vũ trụ, nhưng các nhà khoa học cũng dùng để quan sát những dạng chớp sáng vũ trụ khác, cũng như các tiểu hành tinh và sao chổi.

    Đài thiên văn nặng 1.452 kg này hiện đang ở độ cao khoảng 325 km so với trái đất. Tuy nhiên, theo NASA, các kỹ sư ước tính rằng khi Swift hạ xuống dưới độ cao 300 km vào khoảng đầu đến giữa tháng 10, việc vận hành kính thiên văn sẽ trở nên khó khăn. Sau đó, Swift sẽ rời khỏi quỹ đạo và dự kiến sẽ bốc cháy trong bầu khí quyển trái đất khi rơi xuống.

    "Dù một số bộ phận của Swift có thể còn sót lại sau khi tái nhập khí quyển do có kích thước lớn, xác suất các mảnh vỡ này gây thiệt hại đáng kể về tài sản hay thương tích cho con người là rất thấp", theo thông tin từ công ty theo dõi không gian LeoLabs gửi cho CNN.

    "Nhiều khả năng, giống như trường hợp của hầu hết các mảnh vỡ còn lại sau quá trình tái nhập khí quyển, chúng sẽ rơi xuống đại dương hoặc những vùng đất không có người sinh sống", công ty này nhận định.

    NASA chưa phản hồi đề nghị bình luận về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc đài thiên văn này quay trở lại bầu khí quyển.

    Trước đó, các nhà khoa học hy vọng rằng một vệ tinh được chế tạo nhanh chóng mang tên LINK, do công ty Katalyst Space Technologies có trụ sở tại Arizona phát triển, lắp ráp và phóng chỉ trong vòng 9 tháng, có thể bắt lấy kính thiên văn và đưa nó vào quỹ đạo ổn định.

    Nhiệm vụ giải cứu đã thất bại chỉ vài tuần sau khi được triển khai vào tháng 7, do vệ tinh bị mất kiểm soát và quay mất phương hướng trong không gian.

    "Ngay từ đầu, đây đã là một sứ mệnh mang lại lợi ích lớn nhưng cũng đi kèm rủi ro cao", theo ông Shawn Domagal-Goldman, Giám đốc bộ phận vật lý thiên văn tại NASA. Theo ông, nếu không có sự can thiệp, Swift sẽ tái nhập bầu khí quyển vào cuối năm nay.

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