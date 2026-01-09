Vé trúng 2,1 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 9 tháng 1 đài Trà Vinh lộ diện

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 1, hàng loạt vé trúng đài Trà Vinh, tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng lộ diện. Hình ảnh những tờ vé trúng thưởng được anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ mới đây.

Cụ thể, 42 vé trúng giải an ủi 2,1 tỉ đồng (chưa trừ thuế) có dãy số cuối 61724 trúng xổ số Trà Vinh ngày 9 tháng 1. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về dãy số 461724.

Hàng loạt vé trúng 2,1 tỉ xổ số miền Nam ngày 9 tháng 1 đài Trà Vinh lộ diện ẢNH: NVCC

Anh Duy cho biết còn bán trúng thêm 42 vé trúng giải khuyến khích của đài Trà Vinh, tổng trị giá 252 triệu đồng. Những tờ vé số trúng xổ số ngày 9 tháng 1 lộ diện sớm hôm nay đang được dân mạng chia sẻ ào ạt kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn mua trúng.

Mới đây, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM cho biết bán trúng và vừa đổi thưởng cho khách có 140 tờ trúng số. Cụ thể, 140 tờ có 3 số cuối là 904 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 1 trúng giải bảy trị giá 28 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 796976.

"Chủ nhân của 140 tờ may mắn là người đàn ông ở phường Bến Cát, TP.HCM. Người này thường xuyên mua vé số bên đại lý, thời điểm gần Tết Nguyên đán nên mua 140 tờ cầu may không ngờ trúng số. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam người này liên hệ đại lý và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Thành Đạt cho hay.