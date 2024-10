'Venom: The Last Dance': Những phản ứng đầu tiên sau buổi ra mắt

Venom: The Last Dance của tác giả Kelly Marcel đã có buổi công chiếu đầu tiên tại New York (Mỹ) với sự tham gia của nhiều nhà báo và nhà phê bình quốc tế. Những phản ứng đầu tiên về bộ phim đã bắt đầu xuất hiện.

Ở phần 3, nam diễn viên người Anh - Tom Hardy vào vai Eddie Brock - người cùng tồn tại với sinh vật cộng sinh ngoài hành tinh Venom, cả 2 sẽ dẫn dắt khán giả đến với cuộc chiến cùng những kẻ thù mới và phải chạy trốn một thế lực đáng sợ hơn chính là tà thần Knull. Điều này khiến bộ đôi buộc phải đưa ra một quyết định tàn khốc và sẽ hạ màn cho điệu nhảy cuối cùng của họ.

Cùng với Tom Hardy, Venom: The Last Dance còn có sự tham gia của Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach và Stephen Graham.

Ngoài việc chỉ đạo bộ phim, Kelly Marcel còn viết kịch bản cùng sự hợp tác của nam chính Tom Hardy ẢNH: HOLLYWOODREPOTER

Những phản ứng đầu tiên dành cho Venom: The Last Dance của Sony Pictures được giới báo chí gọi là "bữa tiệc dành cho người hâm mộ", "hoành tráng" và là "cái kết phù hợp" cho 3 phần phim.

Joseph Deckelmeier của tờ Screen Rant viết rằng: "Bộ phim đưa bạn vào một hành trình hoang dã và phấn khích từ đầu đến cuối. Đây là một tác phẩm vui nhộn khiến tôi nhớ đến những bộ phim truyện tranh đầu những năm 2000. Hành động rất tuyệt và là sự tôn vinh những bộ phim hành động từ những năm 1980. Có rất nhiều khoảnh khắc hài hước. Tuy nhiên còn có một số lỗ hổng trong cốt truyện".

Biên tập viên Ian Sandwell của Digital Spy gọi phần thứ 3 là "phần giải trí nhất trong 3 phần phim" và nói thêm rằng "phần lớn bộ phim là chuyến đi đường vui nhộn của Eddie và Venom khi họ sống trong giấc mơ của mình".

Phần phim thứ 3 Venom: The Last Dance nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn ẢNH: HOLLYWOODREPOTER

Nhà phê bình Atom khen ngợi diễn xuất của Tom Hardy trong vai Eddie Brock/Venom: "Một cái kết hoành tráng và cảm xúc. Tom Hardy đã cống hiến tất cả mọi thứ và Sony chưa bao giờ làm tốt hơn thế. Những pha hành động tuyệt đẹp thỏa mãn tất cả 19 inch. Không chỉ là một bộ phim Venom khác, mà là một trong những bộ phim truyện tranh tuyệt vời nhất từ trước đến nay! Một cái kết phù hợp".

Chuyên trang Wholetusout cũng dành cho bộ phim lời khen có cánh: "Venom: The Last Dance thật phi thường, có tiếng cười, thậm chí bạn còn có thể khóc nữa. Thật bất ngờ và thú vị. Tom Hardy đã hóa thân thành Venom một cách xuất sắc".

Theo giới chuyên môn đánh giá trong không khí của mùa lễ hội Halloween ngày 31.10 thì đây sẽ là cơ hội tốt để Venom: The Last Dance bùng nổ doanh thu.