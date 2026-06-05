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Thể thao Bóng đá Việt Nam

VFF có động thái nóng, bất ngờ tiết lộ tin rất mới về đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2026

Nghi Thạo
Nghi Thạo
05/06/2026 09:14 GMT+7

Thời gian qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2026.

VFF phối hợp chặt chẽ với các CLB trong nước

Liên quan đến công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hướng tới giải vô địch Đông Nam Á – AFF Cup 2026, trong thời gian qua, các phòng chức năng của VFF cùng HLV trưởng Kim Sang-sik đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị chi tiết. Kế hoạch bao gồm phương án tập trung lực lượng, tổ chức tập huấn, thi đấu giao hữu quốc tế, đồng thời tăng cường phối hợp với các CLB nhằm đảm bảo đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu quan trọng sắp tới.

Trong bối cảnh mùa giải V-League chưa kết thúc, VFF duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các CLB trên tinh thần hài hòa giữa lịch thi đấu của các CLB và nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia. Các phương án triệu tập và sử dụng cầu thủ được xây dựng linh hoạt, vừa đảm bảo quyền lợi của CLB, vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đội tuyển, hướng tới mục tiêu chung của bóng đá Việt Nam.

VFF có động thái nóng, bất ngờ tiết lộ tin rất mới về đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2026- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á

ẢNH: MINH TÚ

Ngay từ ngày 20.5.2026, lãnh đạo VFF và lãnh đạo CLB Công an Hà Nội đã có buổi làm việc để chuẩn bị cho kế hoạch chung. Theo đó, CLB Công an Hà Nội khẳng định sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện và chia sẻ lực lượng cầu thủ khi được triệu tập, nhằm giúp đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2026.

Sự phối hợp và đồng hành chặt chẽ giữa VFF và các CLB tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm chung, góp phần nâng cao sức mạnh đội tuyển Việt Nam và hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại đấu trường khu vực.

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