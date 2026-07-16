Vị đắng tình yêu của 'anh bồ câu' Nguyễn Nhật Ánh trong 'Chuyện tình thị trấn'

Sáng 16.7 tại TP.HCM, NXB Trẻ và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - từng là "anh bồ câu" nhiều năm của Báo Thanh Niên, đã tổ chức ra mắt tác phẩm mới Chuyện tình thị trấn, với số lượng in lần đầu 80 ngàn bản (gồm 60 ngàn bản bìa mềm in trắng đen và 20 ngàn bản đặc biệt bìa cứng in màu toàn bộ), thu hút sự quan tâm của độc giả.

Tác phẩm mới Chuyện tình thị trấn, với số lượng in lần đầu 80.000 bản của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh Ảnh: LÊ ĐỨC TRUNG

Chủ tịch HĐTV, Giám đốc, Tổng biên tập NXB Trẻ Phan Thị Thu Hà chúc mừng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với cuốn sách mới

Ảnh: LÊ ĐỨC TRUNG

Nếu như những câu chuyện trước của ông lấy bối cảnh của Làng Đo Đo, thị trấn Hà Lam… nơi quê nhà xứ Quảng quen thuộc thì ở Chuyện tình thị trấn, không gian ấy cũng thật bình yên. Nơi ấy con người sống gắn bó và yêu quý nhau.

Ai cũng biết bà Mến và con bé Hậu ở ngôi nhà nhỏ tách biệt thị trấn cả một cánh rừng với đủ thứ lời đồn đại đáng sợ, nhưng không ai biết vì sao họ lại tới ở đó. Thậm chí một đứa bé như thằng Quyết còm cũng có bí mật về chuyện vì sao nó không chịu ăn thịt heo. Một thị trấn nhỏ, nơi đó "… có người lầm lỗi, có người mặc cảm, có người tìm quên, có người tìm cách đào thoát khỏi quá khứ và có những người giữ gìn, che chở để những phận đời không may không bị số phận cào xé thêm lần nữa".

Câu chuyện trong sách mới ra mắt, kể về cô gái đẹp nhất thị trấn đến từ Kế Xuyên tên Tuyết Phường. Cô thờ ơ với mọi lời tỏ tình, dù từ khi cô đến đây thì "hầu hết bọn đàn ông con trai trong thị trấn đều nối đuôi nhau ghé tiệm". Trong lòng cô chỉ có một người là Tiêu Biệt Ly, nhưng số phận đã ném họ về hai nơi xa tít tắp. Dù mỗi ngày gặp mặt, họ không còn qua lại với nhau hay nói với nhau một lời vì không thể vượt qua quá khứ, mà "quá khứ là thứ chỉ có thể buông bỏ chứ không thể cứu vãn hay sửa chữa được".

Chuyện tình của họ cứ thế như một "bức tranh mùa đông màu xám". Tình yêu còn đắng nghét hơn ly cà phê. Và càng biết nhiều về những mối quan hệ đan xen trong thị trấn, cậu bé Triều càng nhận ra "cuộc đời đâu có đi theo bản vẽ trong đầu một chú bé mười hai tuổi. Nó đi theo đường khác...".

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại buổi ra mắt sách Ảnh: LÊ ĐỨC TRUNG

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: "Xa nhà từ nhỏ tôi đã để tuổi thơ của mình ở lại sau lưng quá sớm"

"Lần này cũng lại lấy bối cảnh là thị trấn Hà Lam, nơi tôi sống nhiều năm khi còn bé", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kể. "Đây là thị trấn của tuổi thơ tôi. Những kỷ niệm về Hà Lam sâu đậm đến mức nó trở thành bối cảnh của nhiều tác phẩm của tôi như Lá nằm trong lá, Ngày xưa có một chuyện tình, Cây chuối non đi giày xanh, và bây giờ là Chuyện tình thị trấn. Bên cạnh ngôi làng Đo Đo, có lẽ Hà Lam xuất hiện trong truyện của tôi nhiều nhất. Tôi không thể bê tất cả làng mạc và thị trấn ấu thơ theo cuộc đời tha hương của mình nên khi trở thành nhà văn, tôi tìm cách tái hiện nó trong các tác phẩm để nguôi ngoai nỗi niềm sầu xứ", ông chia sẻ.

Sức viết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lâu nay ai nghe cũng nể phục. Hằng này, mỗi khi vào việc là ông tắt máy điện thoại viết liền tù tì không biết mệt. Chuyện tình thị trấn cũng thể. Cuốn sách mới càng hiện sức sáng tạo dồi dào và tinh thần làm việc giàu kỷ luật của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Họa sĩ Đỗ Hoàng Tường với nhiều hình ảnh hoài niệm về tuổi thơ Ảnh: LÊ ĐỨC TRUNG

Độc giả và các nhà báo nhận chữ ký tặng trên sách mới của tác giả Chuyện tình thị trấn Ảnh: LÊ ĐỨC TRUNG

Nếu so với các tác phẩm gần đây thì Chuyện tình thị trấn có số trang dày hơn, với 60 trang, ra mắt chỉ sau hơn nửa năm kể từ khi phát hành cuốn Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo. Nhà văn từng chia sẻ ông viết cuốn sách này với niềm say mê đặc biệt, một ngày viết "ba ca", rồi ban đêm khó ngủ, chợt nảy ra ý hay lại dậy viết tiếp. Sự sáng tạo trước hết thể hiện ở cách kể chuyện đầy cuốn hút, tình tiết đan cài vào nhau, những tình tiết hé lộ liên tiếp khiến bạn đọc ngạc nhiên không thể dứt, như một cuốn phim trinh thám.

Nói về lý do đeo đuổi những sáng tác về đề tài tuổi thơ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thú nhận: "Có lẽ do tôi sống xa nhà từ nhỏ và tôi đã để tuổi thơ của mình ở lại sau lưng quá sớm. Điều đó thôi thúc tôi luôn muốn quay về thời thơ ấu của mình trong từng trang sách. Đó là cách dịu dàng nhất tôi có thể đối xử với ký ức của mình. Nhưng có lúc tôi không muốn cứ mãi đóng khung mình trong đề tài quen thuộc. Tuổi học trò thường trong sáng, vô tư, ít va vấp như khi trưởng thành".