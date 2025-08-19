Vị hôn thê của Kim Jong Kook là CEO công ty mỹ phẩm?

Ngày 18.8, nam ca sĩ kiêm ngôi sao truyền hình Kim Jong Kook chia sẻ lá thư viết tay trên fan café - nền tảng giao lưu giữa idol với cộng đồng người hâm mộ chính thức, xác nhận sắp kết hôn. Anh dí dỏm bày tỏ: "Năm nay đánh dấu 30 năm tôi debut. Dù không thể ra mắt album như dự định, nhưng tôi đã tìm được một nửa còn lại của mình".

Danh tính cô dâu của Kim Jong Kook vẫn là ẩn số

Theo tiết lộ, lễ cưới sẽ diễn ra thân mật tại một địa điểm bí mật ở Seoul (Hàn Quốc), chỉ có sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Thời gian chính xác vẫn chưa được công bố, song nguồn tin cho biết hôn lễ sẽ tổ chức trong phạm vi nhỏ và riêng tư. Cặp đôi cũng dự kiến hoãn tuần trăng mật vì Kim Jong Kook bận lịch trình ghi hình.

Ngôi sao Running Man vừa chính thức xác nhận chuẩn bị kết hôn ở tuổi 49 sau 30 năm hoạt động nghệ thuật Ảnh: mk.co.kr

Danh tính cô dâu nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Một số tin đồn cho rằng, cô là nữ doanh nhân 39 tuổi, sinh sống tại Los Angeles (Mỹ) và hiện giữ chức CEO của một công ty mỹ phẩm. Điều đáng chú ý, tin đồn này từng xuất hiện cách đây 1 tháng nhưng không được quan tâm. Sau khi Kim Jong Kook công khai chuyện kết hôn, thông tin lại lan truyền mạnh mẽ, đặc biệt trên diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc, càng khiến công chúng tò mò.

Trong khi đó, một cộng đồng mạng khác lại đưa ra thông tin trái ngược, cho rằng cô dâu kém Kim Jong Kook đến 20 tuổi. Theo miêu tả, cô là con gái út của một giảng viên tiếng Anh nổi tiếng, tốt nghiệp đại học tại Seoul và hiện công tác ở bộ phận kinh doanh quốc tế khu vực Bắc Trung Mỹ của một tập đoàn lớn.

Thậm chí, có nguồn tin còn khẳng định chính cô gái là người chủ động theo đuổi Kim Jong Kook, dù ban đầu anh ngần ngại vì khoảng cách tuổi tác. Trước loạt đồn đoán, phía đại diện của nam nghệ sĩ giữ thái độ kín kẽ: "Ngoài những gì Kim Jong Kook đã chia sẻ, chúng tôi không có thêm điều gì để nói".

Danh tính vị hôn thê của Kim Jong Kook vẫn tiếp tục gây xôn xao giữa tin đồn là nữ doanh nhân thành đạt hay ái nữ gia đình quyền thế Ảnh: Kbizoom

Kim Jong Kook ra mắt năm 1995 với tư cách thành viên nhóm Turbo, gắn liền với loạt ca khúc đình đám như Black Cat Nero, Twist King và White Love. Năm 2001, anh tách ra solo, ghi dấu với những bản ballad tình cảm như One Man và Lovable.

Từ thập niên 2000, anh mở rộng hoạt động qua các chương trình giải trí như X-Man và Running Man, trở thành gương mặt quen thuộc của truyền hình Hàn Quốc với hình ảnh kỷ luật, khỏe khoắn và dí dỏm.

Chuyện tình cảm của Kim Jong Kook từ lâu đã là đề tài được công chúng quan tâm, từng không ít lần gắn với các bạn diễn nổi tiếng như Yoon Eun Hye hay Song Ji Hyo. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ luôn kín tiếng về đời tư. Lần này, khi chính thức bước vào hôn nhân, người hâm mộ bày tỏ niềm vui mừng, dù vẫn còn vô cùng tò mò về danh tính cô dâu bí ẩn.