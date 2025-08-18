Ca sĩ Kim Jong Kook bất ngờ tuyên bố kết hôn

Với giọng ca nội lực, hình ảnh "quý ông độc thân" cùng đời tư kín tiếng không scandal, Kim Jong Kook luôn là một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc được công chúng đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, anh cũng là gương mặt gắn liền với chương trình thực tế đình đám Running Man, góp phần củng cố sức hút bền bỉ suốt nhiều năm qua. Chính vì vậy, thông tin nam ca sĩ chuẩn bị kết hôn khiến người hâm mộ vừa bất ngờ vừa phấn khích.

Chương mới trong cuộc đời của Kim Jong Kook

Theo tạp chí Sisa Journal E ngày 18.8, Kim Jong Kook sẽ tổ chức lễ cưới riêng tư tại Seoul (Hàn Quốc). Thời gian cụ thể chưa được tiết lộ, nhưng buổi lễ chỉ có sự góp mặt của gia đình cùng những người bạn thân thiết.

Đại diện công ty quản lý Turbo JK Company cho biết: "Việc bắt đầu một hành trình mới vào đúng kỷ niệm 30 năm debut thật sự có ý nghĩa đặc biệt. Chúng tôi mong mọi người sẽ dành cho anh ấy những lời chúc phúc nồng ấm và sự ủng hộ chân thành".

Vốn nổi tiếng với lối sống tiết kiệm và giản dị, Kim Jong Kook khiến công chúng không khỏi tò mò về chương mới trong cuộc đời Ảnh: Sportsnews

Dù bước vào giai đoạn quan trọng của cuộc đời, Kim Jong Kook không hề có ý định giảm tốc độ trong sự nghiệp. Anh hiện đang chuẩn bị phát hành album kỷ niệm 30 năm ca hát cùng một buổi hòa nhạc vào tháng 10, cho thấy quyết tâm tiếp tục cống hiến cho âm nhạc.

Sau khi xác nhận tin vui, công ty quản lý của Kim Jong Kook cũng tiết lộ thêm với truyền thông về cô dâu tương lai: "Nửa kia của Kim Jong Kook không phải là người nổi tiếng. Vì lý do riêng tư nên chúng tôi không thể chia sẻ chi tiết thêm. Mong mọi người gửi lời chúc mừng ấm áp đến hôn nhân của Kim Jong Kook".

Trải qua nhiều thập niên hoạt động nghệ thuật, Kim Jong Kook với giọng hát nội lực cùng hình ảnh gần gũi, chân thành đã chiếm trọn tình cảm của công chúng Ảnh: Instagram kjk76

Trong nhiều năm qua, Kim Jong Kook từng vướng vào không ít tin đồn hẹn hò, đặc biệt là với nữ diễn viên Yoon Eun Hye - bạn diễn trong một chương trình giải trí, hay Song Ji Hyo - đồng nghiệp ở Running Man.

Dù nhiều người hâm mộ từng mong những cặp đôi màn ảnh này hẹn hò thật ngoài đời, nhưng cả Kim Jong Kook và những nhân vật liên quan đều nhiều lần phủ nhận. Việc nam ca sĩ giữ kín đời tư càng làm công chúng bất ngờ trước thông báo kết hôn, đồng thời khép lại chuỗi đồn đoán kéo dài suốt nhiều năm.