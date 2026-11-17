Ngày 17.11, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Kiều Oanh - Khoa Hô hấp, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết vi khuẩn Burkholderia pseudomallei là tác nhân gây ra bệnh Whitmore (còn được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người"). Bệnh có thể diễn tiến từ cấp tính đến mạn tính với những biểu hiện như viêm phổi nặng, áp xe nhiều cơ quan, nhiễm trùng da, loét hoại tử, và nhiễm khuẩn huyết cấp tính, sốc nhiễm khuẩn có tỷ lệ tử vong rất cao.

Trước tình trạng nguy kịch, người bệnh nhanh chóng được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU), đặt nội khí quản, thở máy và tiến hành hồi sức tích cực.

Sau 3 ngày hồi sức tích cực, tình trạng hô hấp và toàn thân cải thiện, người bệnh được chuyển về Khoa Hô hấp để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi, các bác sĩ phát hiện người bệnh đi tiêu phân đen theo dõi xuất huyết tiêu hóa bệnh nhân được chỉ định nội soi thực quản dạ dày cấp cứu.

Kết quả nội soi ghi nhận ổ loét hang vị Forrest IIA kèm viêm xước hành tá tràng mức độ vừa. Ê kíp nội soi nhanh chóng tiến hành can thiệp cầm máu qua nội soi, đồng thời phối hợp theo dõi và kiểm soát các bệnh lý đi kèm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ẢNH: X.A

Bệnh nhiễm trùng nặng, diễn tiến phức tạp và có tỷ lệ tử vong cao

Theo bác sĩ Oanh, đây là trường hợp nặng với nhiều bệnh lý diễn tiến đồng thời, từ viêm phổi nặng biến chứng sốc nhiễm trùng, suy hô hấp cấp, tổn thương thận cấp. Khi người bệnh xuất hiện thêm xuất huyết tiêu hóa, ê kíp phải nhanh chóng phối hợp với Đơn vị Nội soi tiêu hóa để can thiệp cầm máu, đồng thời duy trì kiểm soát nhiễm trùng và hỗ trợ hô hấp. Điều quan trọng là phải theo dõi sát diễn tiến để điều chỉnh phương án điều trị phù hợp theo từng giai đoạn.

Sau gần 3 tuần điều trị tích cực, các tình trạng bệnh lý từng bước được kiểm soát, sức khỏe người bệnh cải thiện và đủ điều kiện xuất viện.

Bác sĩ Oanh khuyến cáo, viêm phổi do "vi khuẩn ăn thịt người"- Burkholderia pseudomallei là một bệnh nhiễm trùng nặng, diễn tiến phức tạp và có tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện sớm, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc có bệnh nền mạn tính. Khi xuất hiện các dấu hiệu hô hấp như: Ho, khò khè, khó thở, có kèm hoặc không kèm sốt người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và điều trị kịp thời. Đối với người bệnh mắc COPD, Hen phế quản cần tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám định kỳ và không tự ý ngưng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.