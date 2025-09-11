Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vi phạm giao thông nhan nhản trong dòng xe chạy mưa giờ tan tầm ở TP.HCM
Vi phạm giao thông nhan nhản trong dòng xe chạy mưa giờ tan tầm ở TP.HCM

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
11/09/2025 18:33 GMT+7

Vội vã chạy mưa giờ tan tầm ở TP.HCM, nhiều người vượt đèn đỏ, chạy lên vỉa hè và đậu vào vùng vạch kẻ mắt võng.

Từ khoảng 16 giờ chiều 11.9, nhiều nơi tại TP.HCM bắt đầu nổi gió lớn, sầm rền và có chớp giật liên tục, mây đen kéo đến khiến trời tối nhanh.

Trên đường phố, dù mưa chưa đến, nhiều người đi đường đã mặc sẵn áo mưa.

Muốn nhanh chóng về nhà trước khi trời đổ mưa, hàng loạt xe máy vẫn cố vượt khi đèn đã chuyển sang vàng, thậm chí là đỏ tại giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai. Muốn đi nhanh, nhiều người chạy xe máy leo lên cả vỉa hè.

Vi phạm giao thông nhan nhản trong dòng xe chạy mưa giờ tan tầm ở TP.HCM - Ảnh 1.

Đèn chuyển đỏ, nhiều người vẫn cố chạy nốt

ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Vi phạm giao thông nhan nhản trong dòng xe chạy mưa giờ tan tầm ở TP.HCM - Ảnh 2.

Nhiều người chạy xe lên vỉa hè

ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Tương tự, giao lộ Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám cũng xảy ra tình trạng vượt đèn đỏ.

Giao lộ này có vạch kẻ mắt võng - tức là khu vực xe dừng đèn đỏ không đỗ để nhường lối cho xe rẽ phải theo biển báo nhưng rất nhiều người vẫn đậu lấn vào vùng vạch kẻ khi chờ đèn đỏ.

Vi phạm giao thông nhan nhản trong dòng xe chạy mưa giờ tan tầm ở TP.HCM - Ảnh 3.

Khu vực vạch kẻ mắt võng dành cho xe rẽ phải nhưng nhiều người vẫn dừng chờ đèn đỏ

ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Đoạn đường Điện Biên Phủ hướng về cầu vượt Hàng Xanh xe thông thoáng hơn nên tình trạng vượt đèn đỏ cũng ít hơn. Tuy vậy, vẫn có người đi ngược chiều để quay đầu xe nhanh hơn.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút, khu vực trung tâm TP.HCM có mưa rào. Cơn mưa không quá lớn và chỉ kéo dài khoảng 10 - 15 phút. Chưa đầy 17 giờ, trời đã tối sầm.

