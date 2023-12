Vi phạm nồng độ cồn ở TP.HCM đang giảm

Chiều 21.12, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của UBND TP.HCM, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, thông tin về kết quả sau hơn 1 tháng cao điểm xử phạt nồng độ cồn.



Tính từ ngày 16.11 đến ngày 15.12, Công an TP.HCM đã xử lý 2.256 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. So với cùng kỳ năm 2022, số trường hợp vi phạm tăng 1.095, tương đương 94% so với năm 2022.

Lý giải việc vi phạm nồng độ tăng gần gấp đôi năm ngoái, thượng tá Hà cho biết hiện Công an TP.HCM không chỉ tăng cường lực lượng mà còn bố trí thêm trang thiết bị, phụ kiện cho công an các quận, huyện để xử lý vi phạm nồng độ cồn.

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn ĐỘC LẬP

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng không tập trung kiểm tra vào thời điểm cố định nào, thay vào đó CSGT theo dõi, kiểm tra bất kỳ thời gian nào trong ngày. Đây cũng là lý do khiến số trường hợp vi phạm được phát hiện tăng hơn so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, thượng tá Hà cho biết, qua theo dõi những ngày vừa qua, việc xử lý của cơ quan chức năng đã mang lại chuyển biến tích cực. Nếu như thời gian đầu của đợt cao điểm, số người bị xử phạt tăng rất cao nhưng những ngày gần đây, số trường hợp vi phạm đã giảm. "Người dân đã có ý thức chấp hành tốt hơn", thượng tá Hà nhận định.

Về tình hình tai nạn giao thông, đại diện Công an TP.HCM thông tin, trong 1 tháng xảy ra 180 vụ làm 40 người chết, 131 người bị thương. So với tháng liền kề, giảm 25 vụ, giảm 36 người chết (47%) và giảm 2 người bị thương.