Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vi phạm quy định dự trữ xăng dầu, 2 doanh nghiệp bị phạt 320 triệu đồng

Phan Hậu
Phan Hậu
11/05/2026 17:18 GMT+7

Cục Quản lý - Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) liên tiếp phát hiện 2 doanh nghiệp đầu mối không đảm bảo mức dự trữ xăng dầu bắt buộc theo quy định, đã ra quyết định xử phạt số tiền 320 triệu đồng.

Theo Cục Quản lý - Phát triển thị trường trong nước, liên tiếp trong đầu tháng 5, đơn vị này kiểm tra đột xuất và xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối không bảo đảm mức dự trữ xăng dầu bắt buộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 320 triệu đồng.

Không dự trữ xăng dầu đủ lượng tối thiểu, 2 doanh nghiệp bị phạt 320 triệu đồng - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra Cục Quản lý và Phát triển thị trường làm việc với đại diện Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức (Đồng Tháp) về trách nhiệm dự trữ xăng dầu

ẢNH: Q.L

Cụ thể, ngày 5.5, Cục Quản lý - Phát triển thị trường trong nước phối hợp với các bộ có liên quan tiến hành kiểm tra Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức, tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan chức năng phát hiện doanh nghiệp không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bắt buộc, đồng thời không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định, doanh nghiệp phải bảo đảm mức dự trữ tối thiểu hơn 1,3 triệu lít xăng và hơn 3,3 triệu lít dầu. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra xác định doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu dự trữ bắt buộc nên quyết định xử phạt vi phạm 190 triệu đồng.

Đến ngày 7.5, Cục Quản lý - Phát triển thị trường trong nước phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu, tại P.Long An, tỉnh Tây Ninh. 

Cơ quan chức năng cũng phát hiện doanh nghiệp không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu theo quy định của thương nhân đầu mối.

Cụ thể, Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu phải duy trì mức dự trữ tối thiểu hơn 3,1 triệu lít xăng và gần 3,3 triệu lít dầu. Nhưng tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu về dự trữ xăng dầu bắt buộc. Theo đó, Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu bị xử phạt 130 triệu đồng.

Siết kiểm tra dự trữ xăng dầu, đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống

Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý - Phát triển thị trường trong bước khẳng định, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu bắt buộc nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường trong mọi tình huống.

Công tác kiểm tra các doanh nghiệp đầu mối nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, để nâng cao trách nhiệm của các thương nhân đầu mối trong việc tuân thủ quy định pháp luật, góp phần bảo đảm vận hành thông suốt hệ thống phân phối xăng dầu trên cả nước.

Trong thời gian tới, Cục Quản lý - Phát triển thị trường tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm dự trữ lưu thông và chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu để kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa các vi phạm phát sinh, góp phần bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành ổn định, đúng quy định.

Cũng theo Bộ Công thương, giá xăng dầu hiện nay đang được áp dụng mức giá trong quyết định điều hành có hiệu lực từ 15 giờ ngày 7.5. Cụ thể, giá xăng E5RON 92 là 23.790 đồng/lít. Giá xăng RON 95 là 24.354 đồng/lít. Giá dầu diesel là 27.494 đồng/lít. Giá dầu mazut là 21.172 đồng/lít. 

Theo quy định hiện hành, kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo sẽ được liên Bộ Công thương - Tài chính thực hiện vào thứ 5, ngày 14.5 tới.

Tin liên quan

Chính thức bỏ dầu hỏa trong điều hành giá xăng dầu định kỳ

Chính thức bỏ dầu hỏa trong điều hành giá xăng dầu định kỳ

Bộ Công thương bãi bỏ quy định 'dầu hỏa' trong các thông tư, nghị định kinh doanh xăng dầu, đồng nghĩa giá dầu hỏa không còn là mặt hàng thuộc phạm vi điều chỉnh trong các quyết định điều hành giá xăng dầu theo định kỳ.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Bộ Công thương giá xăng dầu hôm nay giá xăng hôm nay giá dầu hôm nay dự trữ xăng dầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận