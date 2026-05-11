Vi phạm quy định dự trữ xăng dầu, 2 doanh nghiệp bị phạt 320 triệu đồng

Theo Cục Quản lý - Phát triển thị trường trong nước, liên tiếp trong đầu tháng 5, đơn vị này kiểm tra đột xuất và xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối không bảo đảm mức dự trữ xăng dầu bắt buộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 320 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra Cục Quản lý và Phát triển thị trường làm việc với đại diện Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức (Đồng Tháp) về trách nhiệm dự trữ xăng dầu ẢNH: Q.L

Cụ thể, ngày 5.5, Cục Quản lý - Phát triển thị trường trong nước phối hợp với các bộ có liên quan tiến hành kiểm tra Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức, tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan chức năng phát hiện doanh nghiệp không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bắt buộc, đồng thời không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định, doanh nghiệp phải bảo đảm mức dự trữ tối thiểu hơn 1,3 triệu lít xăng và hơn 3,3 triệu lít dầu. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra xác định doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu dự trữ bắt buộc nên quyết định xử phạt vi phạm 190 triệu đồng.

Đến ngày 7.5, Cục Quản lý - Phát triển thị trường trong nước phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu, tại P.Long An, tỉnh Tây Ninh.

Cơ quan chức năng cũng phát hiện doanh nghiệp không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu theo quy định của thương nhân đầu mối.

Cụ thể, Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu phải duy trì mức dự trữ tối thiểu hơn 3,1 triệu lít xăng và gần 3,3 triệu lít dầu. Nhưng tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu về dự trữ xăng dầu bắt buộc. Theo đó, Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu bị xử phạt 130 triệu đồng.

Siết kiểm tra dự trữ xăng dầu, đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống

Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý - Phát triển thị trường trong bước khẳng định, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu bắt buộc nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường trong mọi tình huống.

Công tác kiểm tra các doanh nghiệp đầu mối nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, để nâng cao trách nhiệm của các thương nhân đầu mối trong việc tuân thủ quy định pháp luật, góp phần bảo đảm vận hành thông suốt hệ thống phân phối xăng dầu trên cả nước.

Trong thời gian tới, Cục Quản lý - Phát triển thị trường tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm dự trữ lưu thông và chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu để kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa các vi phạm phát sinh, góp phần bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành ổn định, đúng quy định.

Cũng theo Bộ Công thương, giá xăng dầu hiện nay đang được áp dụng mức giá trong quyết định điều hành có hiệu lực từ 15 giờ ngày 7.5. Cụ thể, giá xăng E5RON 92 là 23.790 đồng/lít. Giá xăng RON 95 là 24.354 đồng/lít. Giá dầu diesel là 27.494 đồng/lít. Giá dầu mazut là 21.172 đồng/lít.

Theo quy định hiện hành, kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo sẽ được liên Bộ Công thương - Tài chính thực hiện vào thứ 5, ngày 14.5 tới.