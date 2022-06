Vì sao album đầu tay 'after YOU' của Thiều Bảo Trâm gây ý kiến trái chiều?

Sau màn trở lại với MV Sau lưng anh có ai kìa làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc,ngày 7.6 sắp tới nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm ra mắt album đầu tay mang tên after YOU. Album gồm 5 ca khúc: Trước tiên anh hãy nói chia tay em đi (Phúc Bồ - Andiez), Một tuần sau chia tay (Phạm Hải Âu), after YOU (An Coong Piano), Chúng ta làm bạn được không?(V142), Sau lưng anh có ai kìa? (Nguyễn Phúc Thiện). Dù khá trông chờ màn comeback mới nhất của cô nàng nhưng không ít khán giả lại dấy lên thắc mắc, nghi ngại: liệu rằng Thiều Bảo Trâm có đang sa đà vào chuyện tình cảm đời tư hay không?

Còn nhớ cách đây không lâu, tin đồn tình ái giữa Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng M-TP - Hải Tú tràn lan trên các mặt báo. Dù chưa một lần lên tiếng đề cập hay phủ nhận việc có “trà xanh” trong câu chuyện tình yêu của mình nhưng Thiều Bảo Trâm lại khiến khán giả “bán tín bán nghi” khi liên tục chia sẻ những dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân về việc bị phản bội, cần phải mạnh mẽ hơn trong tình yêu. Đáng chú ý hơn, khi trở lại đường đua Vpop sau quãng thời dài vắng bóng, nữ ca sĩ họ Thiều liên tục cho ra mắt những ca khúc pop ballad có nội dung về sự đổ vỡ trong chuyện tình cảm lứa đôi.

Dĩ nhiên, album đầu tay - after YOU của nữ ca sĩ cũng không ngoại lệ. Được biết, cả 5 bài hát trong album đều là những câu chuyện tình yêu đầy chia ly và nước mắt. Tuy nhiên, việc quảng bá cho album này lại đi theo lối mòn khi Thiều Bảo Trâm mở màn chuỗi truyền thông bằng việc chia sẻ những hình ảnh liên quan đến album kèm những lời nhắn gửi quen thuộc như: “Cảm giác yêu hết mình là những gì Trâm muốn gửi tặng đến mọi người qua album này. Món quà tuyệt vời nhất chúng ta có được ở cuộc sống này đó là tình yêu. Đừng sợ hãi về tương lai, hãy cứ yêu, cứ chân thành, đắm mình trong dại khờ và tận hưởng trải nghiệm tuyệt vời đó bằng cả trái tim.”

Không xa lạ khi nghệ sĩ chia sẻ về câu chuyện đời tư cá nhân phía sau những sản phẩm nghệ thuật của mình, nhưng câu chuyện của Thiều Bảo Trâm đề cập lại khiến khán giả liên tưởng đến drama “trà xanh” xảy ra cách đây không lâu mà cô nàng chưa một lần lên tiếng. Tiếp theo, em gái Thiều Bảo Trang lại tiếp tục khiến người hâm mộ dậy sóng khi đăng tải một lá thư với tâm tình từ đáy lòng của một cô gái đã đi qua nhiều đổ vỡ: “Từng có người hỏi em rằng ước mơ của em là gì? Em đã trả lời không ngần ngại: “Ước mơ của em là được thấy ước mơ của người em yêu sẽ thành sự thật”. Đã từng yêu đến dại khờ như vậy, nhưng giờ, cũng chính em đã quyết định rằng: Em sẽ để lại những điều ngọt ngào và cay đắng nhất tại đây.”





Về phía khán giả, một số người cho rằng cảm xúc cá nhân là điều cần thiết giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật. Chưa kể đến việc, nếu câu chuyện “trà xanh” kia là có thật thì người chịu nhiều thiệt thòi như Thiều Bảo Trâm dùng âm nhạc để chia sẻ những tiếng lòng là điều cần thiết. Một khán giả đồng cảm bình luận: “Thích người chị từng yêu không phải vì tài năng của anh ấy. Thích anh ấy vì hâm mộ tình cảm đẹp của anh chị... Nay đọc được những dòng này của chị phải bật khóc. Từng dòng chị viết đều đã được chị đăng tải mà lúc đó có lẽ không ai nghĩ đến chị đang phải gồng gánh nhiều vậy, lúc chị ôm đàn hay đăng ảnh nấu ăn đều nghĩ là chị đang tận hưởng cuộc sống chứ không phải đang chữa lành…”. Hơn hết, những ca từ xuất phát từ cảm xúc thật hẳn sẽ chạm đến trái tim của người nghe theo một cách chân thành nhất.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Thiều Bảo Trâm cũng hứng chịu không ít những phản ứng trái chiều khi khán giả cho rằng cô đang quá lạm dụng chuyện đời tư cá nhân để PR sản phẩm mới. Những người theo dõi cho rằng với một nghệ sĩ có tiềm năng cả về giọng hát lẫn ngoại hình như Thiều Bảo Trâm thì sẽ phát triển vượt bậc hơn trong tương lai mà không cần dựa dẫm nhiều vào những ồn ào trong quá khứ. Một số người hâm mộ của nữ ca sĩ sinh năm 1994 cũng bày tỏ mong muốn Thiều Bảo Trâm sẽ tạo dựng vị trí riêng trong Vpop mà không cần nhờ vào những tin đồn chưa rõ thực hư hay danh xưng “bạn gái tin đồn”, “người yêu cũ” của một ai đó.

Những sản phẩm âm nhạc của Thiều Bảo Trâm từ sau drama tình ái luôn được đánh giá cao về chuyên môn cũng như mãn nhãn về phần nhìn. Tuy nhiên, việc cô liên tục cho ra mắt những ca khúc với chủ đề chia ly trong tình yêu có mối liên hệ với tin đồn ngày trước khiến người xem không còn cảm thấy quá mới mẻ. Liệu việc lợi dụng câu chuyện tình cảm cá nhân và những trải nghiệm thực tế của cá nhân để đưa vào album đầu tay after YOU của Thiều Bảo Trâm có thực sự đúng đắn và hiệu quả?