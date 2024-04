Vì sao bầu trời TP.HCM âm u mây đen sáng nay?

Sáng nay 22.4 - ngày làm việc đầu tuần, người dân TP.HCM ra đường từ khoảng 7 giờ sáng có thể thấy mây đen âm u ở khu vực: Q.Bình Thạnh, Q.3, Q.1, Q.Phú Nhuận... Vì trời nhiều mây đen nên người dân có cảm giác mát mẻ hơn những ngày trước.

Tuy nhiên, mây thay đổi nên người đi đường có thể thấy lúc có nắng, lúc không nắng. Dù nhiều mây đen, âm u từ sớm, nhưng đến 9 giờ, nắng nóng lại bắt đầu oi bức trở lại.

Theo số liệu từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, TP.HCM sáng sớm nay nhiều mây, sau đó mây thay đổi, không mưa, trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ lúc 8 giờ vẫn là 31oC (bằng ngày hôm trước), độ ẩm 71%, gió nam 4 m/giây.

Bầu trời TP.HCM âm u sáng nay Vũ Phượng

Có thể nhận thấy, độ ẩm trong không khí tại TP.HCM đã tăng so với những ngày nắng nóng gay gắt trước đó. Do đó người dân TP.HCM cảm thấy dễ chịu hơn khi ra đường, dù thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nóng.

Giải thích lý do TP.HCM âm u mây đen nhưng không có mưa sáng nay, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ nói: "Vùng áp thấp nóng phía tây bị nén xuống phía nam, tồn tại rãnh thấp kinh hướng. Trên cao áp cao tây Thái Bình Dương có trục ngay trên khu vực Nam Trung bộ, Nam bộ. Do đó, trời có mây đen, nhưng điều kiện thời tiết khó xuất hiện mưa".

Thông tin về thời tiết hôm nay, đại diện cơ quan khí tượng cho biết, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục bị nén về phía nam và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực. Rãnh áp thấp kinh hướng tây bắc - đông nam nối với vùng áp thấp nóng duy trì. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ.

Trời nhiều mây đen từ sáng nhưng mưa không xuất hiện ở TP.HCM Vũ Phượng

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng nóng với cường độ ít thay đổi. Chiều tối có mưa giông cục bộ tập trung khu vực Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang và phía bắc Đông Nam bộ. Người dân cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét trong giông.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở Đông Nam bộ dao động 35 - 37oC, miền Tây dao động 34 - 36oC, có nơi trên 36oC.

Thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dự báo khoảng 36oC vào khoảng 13 - 14 giờ, riêng Cần Giờ và một phần H.Nhà Bè cao nhất 34oC.

Từ 2 - 3 ngày tới, dự báo thời tiết Nam bộ có mây thay đổi, đêm không mưa, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng với cường độ tăng nhẹ, Đông Nam bộ có nơi nắng nóng gay gắt.