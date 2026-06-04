Vì sao Becamex TP.HCM sa sút trầm trọng?

Thời hoàng kim nay còn đâu?

Có thời điểm, Becamex TP.HCM (trước đây là Becamex Bình Dương) được xem là hình mẫu thành công của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, đội bóng đất Thủ liên tục khuấy đảo thị trường chuyển nhượng, sở hữu hàng loạt tuyển thủ quốc gia và những ngoại binh chất lượng.

Trong giai đoạn hoàng kim, Becamex TP.HCM giành 4 chức vô địch V-League vào các năm 2007, 2008, 2014 và 2015. Đội bóng này từng quy tụ những ngôi sao hàng đầu như Anh Đức, Tấn Tài, Công Vinh, Trọng Hoàng... hay các ngoại binh nổi tiếng như Kesley Alves, Abass, Omar. Mỗi mùa giải, mục tiêu của họ không chỉ là cạnh tranh danh hiệu mà còn là khẳng định vị thế "đại gia", "Chelsea Việt Nam".

Nếu không có sự xuất sắc của Trần Minh Toàn (trái), mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn với Becamex TP.HCM ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Không ít lần, Becamex TP.HCM khiến các đối thủ phải dè chừng bởi khả năng đầu tư mạnh tay và quyết tâm chinh phục đỉnh cao. Họ từng là đại diện tiêu biểu cho xu hướng chuyên nghiệp hóa, sở hữu lực lượng có chiều sâu cùng bản sắc thi đấu rõ ràng.

Thế nhưng ánh hào quang ấy giờ chỉ còn là ký ức. Nhiều mùa giải gần đây, đội bóng từng được xem là ứng viên vô địch lại thường xuyên xuất hiện ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Và trước vòng đấu cuối cùng của mùa này, Becamex TP.HCM đang đứng thứ 13 với 21 điểm, nguy cơ rớt hạng là rất cao.

Becamex TP.HCM lạc lối

Sự sa sút của Becamex TP.HCM không đến từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là hệ quả của nhiều năm thiếu định hướng phát triển rõ ràng.

Dễ nhận thấy nhất là việc đội bóng không còn duy trì được tham vọng như giai đoạn thành công trước đây. Những bản hợp đồng đình đám gần như biến mất. Thay vào đó là các thương vụ mang tính giải pháp ngắn hạn, nhiều cầu thủ được chiêu mộ nhưng không đủ chất lượng để tạo ra khác biệt hoặc nâng tầm lối chơi.

Lực lượng nội binh thiếu chiều sâu khiến gánh nặng đè lên vai một vài trụ cột như Nguyễn Trần Việt Cường, Võ Hoàng Minh Khoa, Bùi Vĩ Hào, Hồ Tấn Tài. Khi những cá nhân này sa sút phong độ hoặc gặp chấn thương, đội bóng gần như không có phương án thay thế tương xứng. Điều đó khiến Becamex TP.HCM thường xuyên rơi vào thế bị động trước các đối thủ có lực lượng đồng đều hơn.

Bài toán ngoại binh cũng là vấn đề kéo dài nhiều năm qua. Trong khi các đội bóng khác thường giữ được bộ khung ngoại binh ổn định hoặc có những cầu thủ ngoại rất chất lượng, Becamex TP.HCM liên tục thay đổi. Không ít ngoại binh đến rồi đi chỉ sau vài tháng vì không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Sự thiếu ổn định này khiến Becamex TP.HCM không thể xây dựng được bộ khung vận hành hiệu quả. Mỗi mùa giải lại bắt đầu bằng quá trình thử nghiệm mới, từ con người đến cách chơi. Khi ngoại binh không đạt kỳ vọng, thành tích sa sút là điều khó tránh khỏi.

Minh Khoa hay Việt Cương vẫn chơi tốt, nhưng không đủ sức "kéo" cả tập thể Becamex TP.HCM đi lên ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hệ quả tiếp theo là những thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Mỗi khi đội bóng gặp khó khăn, giải pháp quen thuộc thường là thay HLV. Tuy nhiên, việc liên tục đổi người cầm quân đồng nghĩa với việc triết lý bóng đá cũng thay đổi theo. Một đội bóng vừa làm quen với cách chơi này lại phải thích nghi với hệ thống khác.

Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, Becamex TP.HCM đã trải qua tới 7 đời HLV khác nhau, gồm Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Anh Đức, Ueno Nobuhiro, Đặng Trần Chỉnh và mới nhất là Hứa Hiền Vinh. Đáng chú ý, nhiều HLV chỉ tại vị vài tháng như Nguyễn Quốc Tuấn (chưa đầy 3 tháng), Hoàng Anh Tuấn (khoảng 5 tháng), Nguyễn Công Mạnh (chưa đầy 5 tháng) hay Nguyễn Anh Đức (gần 4 tháng). Việc liên tục thay tướng trong hơn 3 năm qua khiến Becamex TP.HCM khó xây dựng sự ổn định về lối chơi lẫn chiến lược phát triển dài hạn.

Vòng lặp ấy cứ tiếp diễn: thua trận, thay HLV, thay lối chơi, rồi tiếp tục thiếu ổn định. Thay vì tạo ra cú hích tích cực, những thay đổi liên tục khiến đội bóng ngày càng mất phương hướng. Khi kết quả không được cải thiện, tâm lý cầu thủ cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ về chiến lược phát triển, từ công tác chuyển nhượng cầu thủ, lựa chọn ngoại binh đến định hướng chuyên môn dài hạn, Becamex TP.HCM rất khó thoát khỏi vòng xoáy hiện tại. Một đội bóng từng nhiều lần đứng trên đỉnh V-League giờ không chỉ đối mặt nguy cơ xuống hạng, mà còn đứng trước câu hỏi lớn hơn: họ muốn trở thành đội bóng như thế nào trong tương lai?

Với truyền thống và nền tảng từng có, người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng Becamex TP.HCM sẽ tìm lại ánh hào quang. Nhưng để làm được điều đó, đội bóng đất Thủ phải hoàn thành nhiệm vụ giành chiến thắng trước HAGL để trụ hạng.