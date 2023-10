Vì sao Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM 'kêu cứu'?

Sở Y tế TP.HCM ngày 13.10 đã có báo cáo UBND TP.HCM về tình hình nguy hiểm của Bệnh viện (BV) Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Trước đó, BV Chấn thương chỉnh hình cũng đã "kêu cứu" các cơ quan chức năng vì bị tòa nhà ký túc xá (KTX) Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng (931 - 937 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5) "đe dọa" gây mất an toàn cho BV và cả bệnh nhân. Đây là KTX xảy ra 2 vụ cháy vào tháng 7.2019 khiến BV phải di dời hàng trăm bệnh nhân đi nơi khác.

Theo báo cáo của Sở Y tế và BV Chấn thương chỉnh hình, tại KTX, nhiều bức tường, cột và ô văng bị ngấm nước, bong tróc, thậm chí từng mảng bê tông bong ra rơi xuống mái nhà khu vực phòng mổ và khu hành chính của BV. Tòa nhà không đảm bảo an toàn về kết cấu xây dựng, an toàn PCCC, an toàn vệ sinh môi trường cho chính những gia đình đang sinh sống tại đó; đặc biệt không đảm bảo an toàn về tính mạng cho nhân viên người lao động, thân nhân bệnh nhân của BV Chấn thương chỉnh hình.





Thống kê của BV Chấn thương chỉnh hình cho thấy, có 5 vụ việc gây mất an toàn từ KTX này. Cụ thể, trước năm 2000, một tấm đan bê tông từ lầu 5 KTX rơi xuống làm thiệt mạng một người lái xe ôm đang dừng phía trước. Năm 2015, đoạn ống nước bằng sắt rơi từ lầu 8 KTX xuyên qua mái tôn, rớt xuống phòng mổ của BV.

Ngày 2.11.2017, nước thải từ bô rác chảy sang BV làm nhiễm khuẩn khu vực cấp cứu, hành lang chuyển bệnh vào phòng mổ. Chỉ trong tháng 7.2019 xảy ra 2 vụ cháy tại KTX, mặc dù đám cháy đã được kiểm soát, không có thiệt hại về người nhưng đã gây nên nỗi bất an cho BV, bệnh nhân. Thời điểm đó, BV phải sơ tán hơn 500 bệnh nhân mới phẫu thuật và đang chờ điều trị, nếu đám cháy lan nhanh sang BV thì nguy cơ tổn thất về người rất lớn vì đa số bệnh nhân không tự di chuyển được.

Lãnh đạo BV Chấn thương chỉnh hình kiến nghị UBND TP.HCM, Sở Y tế và UBND Q.5 xem xét có ý kiến với Ban giám hiệu Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng tìm giải pháp khắc phục kịp thời trước mắt và lâu dài về tình hình xuống cấp của tòa nhà KTX.

BV Chấn thương chỉnh hình được lập từ năm 1962 trên diện tích đất 5.012 m2, diện tích sàn xây dựng hơn 12.000 m2. Hiện mỗi ngày BV có 500 - 600 bệnh nhân nội trú và 1.500 bệnh nhân ngoại trú. Cơ sở cũ, chật hẹp, xuống cấp từ nhiều năm qua nhưng dự án xây mới BV này vẫn chỉ nằm trên giấy. Khi dự án vẫn chưa thành hình, BV mong muốn được xây mới tại chỗ để có nơi phục vụ bệnh nhân.

Ngày 10 và 11.10 vừa qua, các sở, ngành tại TP.HCM họp, khảo sát về BV và KTX này để giải quyết vấn đề mà BV Chấn thương chỉnh hình, Sở Y tế đề cập. Tại cuộc họp ngày 11.10, đại diện Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng thông tin, tòa nhà được xây dựng năm 1960, diện tích khoảng 513 m2 với 11 tầng; trong đó tầng 10, 11 là sân thượng.

TP.HCM giao cho trường từ năm 1977 và được dùng làm KTX. Tầng trệt của KTX dùng để xe và văn phòng Ban quản lý KTX. Từ tầng 1 - 5 là 58 hộ gia đình cán bộ, giáo viên. Từ lầu 6 - 8 là KTX sinh viên và lầu 9 là hội trường sinh hoạt chung (hiện còn 18 hộ gia đình và 100 sinh viên cư trú - PV).

Sau vụ cháy tại căn hộ lầu 4 năm 2019, Sở Xây dựng có văn bản đề nghị nhà trường mời đơn vị độc lập kiểm định kết cấu, an toàn tòa nhà. Kết quả kiểm định kết luận công trình thuộc loại nhà nguy hiểm cấp C, khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không đủ đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm. Đơn vị kiểm định kiến nghị trường phải hợp đồng với đơn vị chuyên môn thiết kế, thi công lại các kết cấu mà kiểm định đã nêu và nhà trường cũng đang liên hệ các đơn vị để làm. Trong thời gian chờ đợi, nhà trường cũng dọn dẹp dây leo bám vào vết nứt, những kết cấu có nguy cơ rơi thì loại bỏ…

Còn về an toàn phòng chống cháy nổ, do tòa nhà đã cũ, không phù hợp với các tiêu chuẩn hiện nay, nhiều hạng mục, tiêu chí không đạt. Trường có thiết kế thang dây thoát nạn từ sân thượng, hệ thống chữa cháy vách tường, bình chữa cháy, hệ thống chuông, loa báo động…

Đại diện trường thông tin thêm: Năm 2014 - 2016, UBND TP.HCM có chủ trương bố trí cho nhà trường 10 ha đất ở H.Nhà Bè, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có tiến triển. Nhà trường mong muốn có địa điểm mới và đồng thời giao lại KTX để xây dựng, mở rộng BV Chấn thương chỉnh hình theo chủ trương của TP.HCM, vì quản lý tòa nhà như thế này sẽ không yên tâm, luôn trong tâm trạng nơm nớp lo sợ; nếu BV có chuyện gì thì nhà trường phải chịu trách nhiệm.

Tại cuộc khảo sát, đại diện Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an Q.5) khẳng định, tòa nhà KTX nằm trong đối tượng công trình không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC hoạt động trước luật PCCC (luật PCCC ra đời năm 2001; sửa đổi, bổ sung năm 2013 - PV), hiện nhà trường chỉ mới thực hiện các giải pháp tạm thời. Đại diện Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đề nghị nhà trường cần lập hồ sơ thiết kế, các giải pháp để cơ quan PCCC TP duyệt, thi công, lắp đặt. Giải pháp tạm thời trước mắt là làm cửa ngăn khói lan giữa các tầng khi xảy ra cháy, nếu được thì làm thang sắt trèo thoát hiểm, thêm vòi nước chữa cháy…

Đại diện Sở Xây dựng, UBND Q.5 tham gia cuộc khảo sát đề nghị nhà trường phải khắc phục tạm thời, đảm bảo theo kiến nghị của đơn vị kiểm định, vì công trình đã kiểm định và kiến nghị từ năm 2021 nhưng đến nay trường vẫn chưa làm.