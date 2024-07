Vì sao dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 18 năm vẫn chưa hoàn thành?

Báo Thanh Niên mới đây đăng tải bài viết Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 18 năm chưa hoàn thành, phản ánh việc dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định tiền thân là Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa cấp vùng quy mô 700 giường (trụ sở tại P.Lộc Hạ, TP.Nam Định) với mức đầu tư ban đầu 598,516 tỉ đồng, trải qua nhiều năm, đến nay vốn đầu tư tăng lên 1.755,237 tỉ đồng.

Dự án được thực hiện tại khu đất có diện tích 9,25 ha tại P.Lộc Hạ (TP.Nam Định), thiết kế với quy mô 700 giường bệnh, gồm các khoa, phòng theo tiêu chuẩn của Bệnh viện đa khoa cấp tỉnh CÙ HIỀN

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, lý giải việc tổng mức đầu tư dự án tăng qua nhiều năm, ông Đinh Văn Phương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định, cho biết: "Công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định triển khai thi công từ năm 2007, dự án đã thi công cơ bản phần kết cấu công trình chính và một phần hoàn thiện, sau đó dừng thi công từ năm 2011, đến năm 2021 mới thực hiện lại. Do vậy, việc điều chỉnh dự án để thực hiện trên cơ sở là cải tạo lại công trình cũ gặp rất nhiều khó khăn".

Theo ông Đinh Văn Phương, năm 2020, khi điều chỉnh dự án, đơn vị tư vấn thiết kế và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định đã chưa lường trước hết được các bất cập, vướng mắc sẽ gặp phải trong quá trình thực hiện nên đã xây dựng tổng mức đầu tư chưa đầy đủ như: hệ thống phòng cháy, chữa cháy tiêu chuẩn thiết kế thay đổi nhiều so với thời điểm lập thiết kế bản vẽ thi công; do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình hình thế giới, nhiều chủng loại vật tư, thiết bị khan hiếm, có nhiều biến động so với thời điểm lập dự án, nhất là các chủng loại vật tư, thiết bị phải nhập khẩu (điển hình là hệ thống thang máy Mitsubishi; khí sạch phòng mổ; khí y tế; điều hòa…).

Tổng khối lượng thực hiện đến nay ước đạt khoảng 73% dự án CÙ HIỀN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại công trường, gần 500 công nhân đang thi công. Nhà thầu tổ chức thi công tăng ca liên tục, kết thúc thời gian làm việc vào 22 giờ trong ngày.

Được biết, công trình nhà số 1 đã cơ bản hoàn thành, công trình nhà số 2, công trình nhà số 3, công trình nhà số 6 và một số hệ thống kỹ thuật đã hoàn thành đạt trên 65% khối lượng. Tổng khối lượng thực hiện đến nay ước đạt khoảng 73% dự án.

Ông Đinh Văn Phương cho biết: "Chúng tôi đang tập trung cao độ chỉ đạo các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát tăng cường mọi nguồn lực về nhân lực, máy móc, nguồn vật tư, thiết bị… để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình".

Cũng theo ông Phương, các hạng mục công trình còn lại thuộc dự án, hiện Ban Quản lý dự án đã hoàn thành việc thẩm định của Bộ Xây dựng và cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, phấn đấu sẽ khởi công trong tháng 7.2024 và tổ chức thi công đúng kế hoạch, hoàn thành trong tháng 3.2025.

Trong cuộc họp gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung đôn đốc nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế tập trung phối hợp, thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành dự án trong tháng 4.2025.

Các công nhân đang lát nền CÙ HIỀN

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu nhà thầu thi công Vinaconex tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị thi công các hạng mục công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để tháo gỡ ngay.